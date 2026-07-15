США ввели санкции против Министерства туризма Кубы

Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него Министерство туризма Кубы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обновленные данные Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Помимо кубинского Минтуризма, под американские ограничения попали еще девять организаций, включая оптовых поставщиков топлива Coreydan и Enetec SA, государственную торговую компанию Gecomex, Ассоциацию участников Кубинской революции и Бригады быстрого реагирования.

Официальной реакции властей Кубы на новые санкции пока не последовало. Вместе с тем министр иностранных дел страны Бруно Родригес ранее заявил в социальных сетях, что "антикубинская мафия" оказывает влияние на политику Вашингтона в отношении острова.

Туристическая отрасль остается одним из ключевых источников доходов кубинской экономики, однако в последние годы переживает серьезный кризис. Сокращение поставок топлива, перебои с электроснабжением, отмена авиарейсов и снижение туристического потока негативно сказались на работе курортов и гостиничного сектора.

На фоне экономических трудностей кубинские власти ранее представили пакет реформ, предусматривающий расширение возможностей для иностранных инвесторов. В частности, предлагается разрешить полную иностранную собственность на новые туристические объекты и упростить импорт товаров для операторов отрасли. В Вашингтоне, однако, заявили, что эти меры носят ограниченный характер и не способны существенно изменить ситуацию.

США сохраняют торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы с 1962 года. В последние годы санкционное давление неоднократно усиливалось. На фоне энергетического кризиса и дефицита топлива Гавана активизировала экономическое сотрудничество с Китаем, Россией и Венесуэлой.

По оценкам ряда международных экспертов, дальнейшее ужесточение санкций может негативно сказаться на гуманитарной ситуации и состоянии экономики Кубы. В свою очередь, американские власти заявляют, что ограничения направлены на руководство страны, а не на ее население.