Польша планирует создать собственный космический корабль

Польша намерена разработать собственный космический корабль в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA). Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на церемонии открытия первого в Польше космического бюро.

По словам главы польского правительства, проект предусматривает создание первого польского космического корабля, который будет использоваться для транспортировки грузов между Землей и спутниками, обслуживания космических аппаратов, их дозаправки и выполнения других орбитальных задач.

Туск отметил, что реализация инициативы позволит расширить возможности Польши в сфере космических технологий и укрепить сотрудничество с Европейским космическим агентством.

Премьер-министр также сообщил, что новое бюро ESA в Варшаве станет первым подобным центром агентства на восточном фланге Европейского союза. На его базе планируется проводить исследования двойного назначения, а также развивать проекты в области безопасности, кризисного управления и других стратегически важных технологий.

По словам Туска, развитие космической отрасли является одним из приоритетов для Польши и должно способствовать укреплению научно-технического потенциала страны.