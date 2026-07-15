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Польша планирует создать собственный космический корабль

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- Светлана Лаптева
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Польша намерена разработать собственный космический корабль в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA). Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на церемонии открытия первого в Польше космического бюро.

По словам главы польского правительства, проект предусматривает создание первого польского космического корабля, который будет использоваться для транспортировки грузов между Землей и спутниками, обслуживания космических аппаратов, их дозаправки и выполнения других орбитальных задач.

Туск отметил, что реализация инициативы позволит расширить возможности Польши в сфере космических технологий и укрепить сотрудничество с Европейским космическим агентством.

Премьер-министр также сообщил, что новое бюро ESA в Варшаве станет первым подобным центром агентства на восточном фланге Европейского союза. На его базе планируется проводить исследования двойного назначения, а также развивать проекты в области безопасности, кризисного управления и других стратегически важных технологий.

По словам Туска, развитие космической отрасли является одним из приоритетов для Польши и должно способствовать укреплению научно-технического потенциала страны.


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URL: https://www.vb.kg/460082
Теги:
Польша, космос
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