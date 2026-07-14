МЧС предупредило об аномальной жаре до +43 градусов в Кыргызстане

Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана объявило штормовое предупреждение в связи с ожидаемой аномально жаркой погодой. По прогнозам синоптиков, высокая температура сохранится с 14 по 18 июля.

Как сообщили в МЧС, в дневные часы в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях воздух прогреется до +38…+40 градусов.

Наиболее сильная жара ожидается с 16 по 18 июля. В отдельных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей температура может достигнуть +41…+43 градусов.

Ведомство рекомендует жителям по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим и принимать меры для предотвращения теплового удара и обезвоживания.

Фермерам советуют обеспечить своевременный и обильный полив сельскохозяйственных культур, чтобы минимизировать последствия высоких температур.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о вероятности новых волн экстремальной жары в странах Европы и Центральной Азии, отметив, что наиболее опасный период летнего сезона может быть еще впереди.