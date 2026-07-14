Как пережить аномальную жару без кондиционера: простые и доступные способы

Когда столбики термометров перешагивают отметку в +40 °C, дома превращаются в настоящие парилки. Особенно тяжело приходится семьям с маленькими детьми, пожилыми людьми и родственниками, страдающими хроническими заболеваниями. Купить кондиционер может не каждый, а в съемном жилье его установка часто попросту невозможна. Журналисты VB.KG собрали практичные советы, которые помогут охладить квартиру и защитить здоровье без дорогостоящей техники.

1. Модернизируйте вентилятор с помощью льда

Обычный вентилятор просто гоняет по комнате горячий воздух, но его эффективность можно в разы повысить. Поставьте прямо перед лопастями глубокую миску с ледяной водой или разложите пластиковые бутылки со льдом. Поток воздуха, проходя через такой импровизированный фильтр, станет по-настоящему прохладным. Чтобы удерживать эту прохладу, держите двери в комнату закрытыми.

2. Заблокируйте солнечный свет

До 17:00–18:00 вечера окна, шторы или жалюзи должны быть наглухо закрыты. Солнечные лучи, проникая сквозь стекла, мгновенно нагревают мебель и пол. Светлые плотные портьеры, рулонные блэкаут-системы или специальная светоотражающая пленка способны существенно снизить температуру в помещении. Защитную пленку на окна при ее отсутствии можно временно заменить автомобильными солнцезащитными экранами или плотной светлой тканью.

3. Проветривайте квартиру только ночью и ранним утром

Распахивать окна днем в надежде на ветерок - главная ошибка: так вы лишь запускаете в дом раскаленный воздух. Открывать окна и устраивать сквозняки нужно только тогда, когда температура на улице падает ниже комнатной - то есть с позднего вечера и до рассвета. На весь день окна необходимо плотно закрывать.

4. Делайте регулярную влажную уборку

Речь идет не о генеральной чистке, а об увлажнении. Несколько раз в день протирайте полы прохладной водой и проходитесь влажной салфеткой по открытым поверхностям. Вода, испаряясь, забирает часть тепла, немного снижает общую температуру в комнате и заметно облегчает дыхание.

5. Отключите лишние источники тепла

В пик жары постарайтесь полностью отказаться от использования духовки и реже включайте плиту. Помните, что любая работающая бытовая техника - компьютеры, телевизоры, игровые приставки - активно выделяет тепло. Также стоит заменить обычные лампы накаливания на светодиодные: они практически не нагреваются при работе и не создают дополнительного теплового излучения.

6. Соблюдайте питьевой режим

Во время экстремальной жары организм стремительно теряет влагу через поты. Врачи рекомендуют пить воду небольшими порциями в течение всего дня, не дожидаясь появления сильной жажды. Если у вас нет медицинских противопоказаний (например, со стороны почек или сердца), взрослому человеку в такие дни желательно употреблять от 1,5 до 2,5 литра чистой воды в сутки.

7. Выбирайте правильную одежду

Для дома идеально подойдет свободная одежда из легких натуральных тканей - стопроцентного хлопка или льна. Синтетика блокирует естественный теплообмен, тогда как натуральные материалы позволяют коже дышать и помогают организму эффективно охлаждаться самостоятельно.

8. Обустройте спальное место ниже к полу

Перед сном обязательно организуйте сквозное проветривание. Если вы живете на верхних этажах или крыша дома сильно нагревается, имеет смысл на время перебраться спать на пол: по законам физики теплый воздух всегда поднимается к потолку, а более прохладный и плотный опускается вниз.

9. Позаботьтесь о животных и птицах

Регулярно проверяйте миски своих питомцев и как можно чаще меняйте в них воду на свежую. По возможности выставите во дворе, на балконе или подоконнике небольшие емкости с водой для птиц и бездомных животных - в условиях сорокаградусной жары им приходится тяжелее всего.

Мнение эксперта: зона особого риска

Врач-невролог Анара Турсуматова в интервью VB.KG предупредила, что в периоды экстремального зноя в разы возрастает риск инсультов, инфарктов, гипертонических кризов и резкого обострения любых хронических заболеваний.

Именно поэтому пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам и пациентам из групп риска категорически не рекомендуется выходить на улицу в пиковые часы солнечной активности. Если выйти все же необходимо, обязательно надевайте легкий головной убор, держите при себе бутылку питьевой воды и принимайте все назначенные врачом плановые лекарства.

Главное в этот период - чутко прислушиваться к собственному организму. При появлении сильной слабости, внезапного головокружения, спутанности сознания, резкой боли в груди или признаков предобморочного состояния необходимо немедленно вызывать скорую медицинскую помощь.