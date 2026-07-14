Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 99.87 - 100.72

Между КР и Пакистаном заработало соглашение о передаче осужденных

182  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Пакистан вступило в силу Соглашение о передаче осужденных лиц, подписанное 4 декабря 2025 года в Исламабаде в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Пакистан.

Документ создает правовую основу для передачи осужденных граждан в государство их гражданства для дальнейшего отбывания наказания. Как отметили в Генеральной прокуратуре, механизм позволит эффективнее защищать права осужденных, сохранять их семейные и социальные связи, а также будет способствовать их последующей социальной реинтеграции.

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы Кыргызстана наказание отбывают 18 граждан Пакистана. После вступления соглашения в силу они получили право обратиться с ходатайством о передаче для дальнейшего отбывания наказания на родине. При этом каждое обращение будет рассматриваться компетентными органами двух государств в индивидуальном порядке в соответствии с национальным законодательством и положениями соглашения.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что подготовка проекта документа, проведение переговоров с пакистанской стороной, сопровождение внутригосударственных процедур и координация его ратификации осуществлялись ведомством в пределах своей компетенции.

В надзорном органе подчеркнули, что работа по расширению международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере и развитию договорно-правовой базы с иностранными государствами будет продолжена.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460089
Теги:
Генеральная прокуратура, заключенные, Пакистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  