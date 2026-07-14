Между КР и Пакистаном заработало соглашение о передаче осужденных

Между Кыргызской Республикой и Исламской Республикой Пакистан вступило в силу Соглашение о передаче осужденных лиц, подписанное 4 декабря 2025 года в Исламабаде в ходе официального визита президента Садыра Жапарова в Пакистан.

Документ создает правовую основу для передачи осужденных граждан в государство их гражданства для дальнейшего отбывания наказания. Как отметили в Генеральной прокуратуре, механизм позволит эффективнее защищать права осужденных, сохранять их семейные и социальные связи, а также будет способствовать их последующей социальной реинтеграции.

В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы Кыргызстана наказание отбывают 18 граждан Пакистана. После вступления соглашения в силу они получили право обратиться с ходатайством о передаче для дальнейшего отбывания наказания на родине. При этом каждое обращение будет рассматриваться компетентными органами двух государств в индивидуальном порядке в соответствии с национальным законодательством и положениями соглашения.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что подготовка проекта документа, проведение переговоров с пакистанской стороной, сопровождение внутригосударственных процедур и координация его ратификации осуществлялись ведомством в пределах своей компетенции.

В надзорном органе подчеркнули, что работа по расширению международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере и развитию договорно-правовой базы с иностранными государствами будет продолжена.