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Пограничника, сломавшего челюсть сослуживцу, водворили в ИВС

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Военная прокуратура Баткенского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении военнослужащего Пограничной службы Кыргызской Республики по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства , 9 июля 2026 года около 15:00 военнослужащий по контракту войсковой части 2051 Пограничной службы Кыргызской Республики, сержант С.У.Э. во время выполнения инженерных работ в местности Уч-Котон Лейлекского района Баткенской области, нарушив уставные правила взаимоотношений между военнослужащими, на почве возникшего конфликта нанес удар в область левой челюсти военнослужащему войсковой части 2057, ефрейтору С.Т.Д.

В результате у ефрейтора С.Т.Д. был диагностирован перелом левой стороны челюсти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 4 части 2 статьи 388 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, не состоящими в отношениях подчиненности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью").

В ходе следствия сержант С.У.Э. задержан в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики и водворен в изолятор временного содержания ОВД Баткенского района. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре сообщили, что Военная прокуратура Кыргызской Республики возбудила отдельное уголовное дело по факту нарушения законодательства при проведении инженерных работ по обустройству заграждений на государственной границе. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/460090
Теги:
Баткенская область, Генеральная прокуратура, ИВС, Погранслужба
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