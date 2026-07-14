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Глава Минэкономики выступил на форуме ООН по устойчивому развитию

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Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков выступил на Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию, который проходит в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

По данным ведомства, в ходе министерского сегмента форума глава кыргызской делегации заявил, что спустя десять лет после принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года международное сообщество сталкивается с новыми глобальными вызовами, включая изменение климата, вооруженные конфликты, нарушения глобальных цепочек поставок и технологическое неравенство.

Министр подчеркнул, что сегодня важно не только ускорить достижение Целей устойчивого развития, но и сохранить уже достигнутые результаты.

Особое внимание Бакыт Сыдыков уделил вопросам устойчивого развития горных государств. По его словам, для таких стран, как Кыргызстан, изменение климата уже стало реальностью и создает серьезные риски для водной безопасности, продовольственного обеспечения и энергетических систем далеко за пределами горных регионов.

"Горы являются не только одними из первых жертв изменения климата, но и должны стать частью решения этой глобальной проблемы", - отметил министр.

Бакыт Сыдыков напомнил, что в 2027 году Кыргызстан примет Второй Глобальный горный саммит "Бишкек+25", и пригласил государства - члены ООН и международных партнеров присоединиться к развитию практического сотрудничества в интересах устойчивого развития горных регионов.

Кроме того, министр представил достижения Кыргызстана в социально-экономическом развитии. По его словам, с 2021 по 2025 год уровень бедности в стране снизился с 33 до 24 процентов, а среднегодовые темпы экономического роста составили около 10 процентов.

Он также отметил, что избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы свидетельствует о высоком доверии международного сообщества и признании последовательной приверженности страны принципам многостороннего сотрудничества.

В завершение выступления министр подтвердил готовность Кыргызстана и далее содействовать укреплению международного партнерства, продвижению превентивной дипломатии, мирному урегулированию споров, а также защите интересов развивающихся государств, включая страны, не имеющие выхода к морю, и горные государства.


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URL: https://www.vb.kg/460092
Теги:
Минэкономики, ООН, саммит, США, Кыргызстан
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