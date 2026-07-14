Кыргызстан выступит на турнире по борьбе в Венгрии

Национальная сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе примет участие в международном рейтинговом турнире, который пройдет с 16 по 20 июля в Будапеште (Венгрия).

Турнир станет одним из ключевых стартов сезона и соберет ведущих борцов из разных стран мира. Для кыргызстанских спортсменов соревнования станут возможностью набрать рейтинговые очки и проверить свои силы перед предстоящими международными чемпионатами.

В состав сборной Кыргызстана вошли десять спортсменов:

Жоламан Шаршенбеков (до 60 кг); Автандил Таалайбек уулу (до 63 кг); Раззак Бейшекеев (до 72 кг); Алибек Бердиев (до 77 кг); Акжол Махмудов (до 82 кг); Ырыскелди Максатбек уулу (до 82 кг); Асан Жанышев (до 87 кг); Узур Жусупбеков (до 97 кг); Нурболот Токтогонов (до 130 кг); Эрлан Манатбеков (до 130 кг).

Подготовкой команды руководят главный тренер Улук Карачолоков и старший тренер Арсен Эралиев.

Ожидается, что участие в рейтинговом турнире позволит кыргызстанским борцам укрепить свои позиции в мировом рейтинге и набрать необходимый соревновательный опыт в борьбе с сильнейшими спортсменами мира.