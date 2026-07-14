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Кыргызстан выступит на турнире по борьбе в Венгрии

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе примет участие в международном рейтинговом турнире, который пройдет с 16 по 20 июля в Будапеште (Венгрия).

Турнир станет одним из ключевых стартов сезона и соберет ведущих борцов из разных стран мира. Для кыргызстанских спортсменов соревнования станут возможностью набрать рейтинговые очки и проверить свои силы перед предстоящими международными чемпионатами.

В состав сборной Кыргызстана вошли десять спортсменов:

  1. Жоламан Шаршенбеков (до 60 кг);
  2. Автандил Таалайбек уулу (до 63 кг);
  3. Раззак Бейшекеев (до 72 кг);
  4. Алибек Бердиев (до 77 кг);
  5. Акжол Махмудов (до 82 кг);
  6. Ырыскелди Максатбек уулу (до 82 кг);
  7. Асан Жанышев (до 87 кг);
  8. Узур Жусупбеков (до 97 кг);
  9. Нурболот Токтогонов (до 130 кг);
  10. Эрлан Манатбеков (до 130 кг).

Подготовкой команды руководят главный тренер Улук Карачолоков и старший тренер Арсен Эралиев.

Ожидается, что участие в рейтинговом турнире позволит кыргызстанским борцам укрепить свои позиции в мировом рейтинге и набрать необходимый соревновательный опыт в борьбе с сильнейшими спортсменами мира.


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URL: https://www.vb.kg/460093
Теги:
греко-римская борьба, Венгрия, Кыргызстан
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