Кыргызстан выступит на турнире по борьбе в Венгрии

Национальная сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе примет участие в международном рейтинговом турнире, который пройдет с 16 по 20 июля в Будапеште (Венгрия).
Турнир станет одним из ключевых стартов сезона и соберет ведущих борцов из разных стран мира. Для кыргызстанских спортсменов соревнования станут возможностью набрать рейтинговые очки и проверить свои силы перед предстоящими международными чемпионатами.
В состав сборной Кыргызстана вошли десять спортсменов:
Подготовкой команды руководят главный тренер Улук Карачолоков и старший тренер Арсен Эралиев.
Ожидается, что участие в рейтинговом турнире позволит кыргызстанским борцам укрепить свои позиции в мировом рейтинге и набрать необходимый соревновательный опыт в борьбе с сильнейшими спортсменами мира.