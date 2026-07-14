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Генпрокуратура взяла на контроль обращения строительного бизнеса

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Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Кыргызской Республики Малик Бектурганов провел встречу с представителями строительного бизнеса, по итогам которой поручил проверить изложенные ими доводы и дать правовую оценку действиям уполномоченных органов. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, в ходе встречи обсуждались вопросы соблюдения государственными органами требований законодательства при предоставлении земельных участков, выдаче разрешительной документации, проведении экспертизы строительных проектов и осуществлении контрольно-надзорных функций.

Особое внимание было уделено соблюдению сроков административных процедур, законности и обоснованности принимаемых решений, а также исполнению требований актов президента Кыргызской Республики о моратории на проведение проверок субъектов предпринимательства.

По итогам встречи структурным подразделениям Генеральной прокуратуры поручено проверить приведенные доводы, дать правовую оценку действиям уполномоченных органов и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.

В Генеральной прокуратуре отметили, что системные вопросы, требующие изменения законодательства и административных процедур, будут проработаны совместно с соответствующими государственными органами.


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URL: https://www.vb.kg/460095
Теги:
бизнес, строительство, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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