Экс-глава КР Роза Отунбаева предложила создать гуманитарную "визитку" ШОС

Экс-президент КР Роза Отунбаева предложила создать гуманитарную инициативу такого масштаба, которая стала бы визитной карточкой ШОС, где молодежь будет не только получать знания и увозить диплом, но и научится пониманию других культур. Об этом в рамках "Диалога цивилизаций между странами ШОС-2026".

По ее словам, тема конференции вызвала у нее неподдельный интерес.

"30 лет назад, после обретения суверенитета, нам надо было научится жить вокруг только что подписанных границ. И, несмотря на первоначальную осторожность, нам удалось достичь уважения и доверие с соседями. Это касается не только Кыргызстана, но и других государств. На этой платформе затем выросла ШОС. Но, если первое поколение строило доверие между государствами, нам сейчас предстоит построить доверие между людьми. Мы сталкиваемся с парадоксом: мы живем в мире информации, однако удивительно мало знаем о своих соседях, культуре и традициях тех народов, с которыми нас связывает общее евразийского пространство и будущее. К сожалению, именно незнание порождает стереотипы и недоверие между странами", - заявила Отунбаева.

Экс-президент напомнила, что в настоящее время под началом Кыргызстана проводится более 200 различных мероприятий. Но главная задача – создать условия, чтобы люди больше узнавали друг друга.

"Этому способствует и поток желающих из нашей страны учится в Китае. Было бы неплохо создать школу партнеров в КНР, где будут получать образование по обмену дети, студенты, все желающие кыргызстанцы. Тогда между нашими странами будет истинное братство. Именно такова гуманитарная миссия ШОС", - пояснила Отунбаева.

Она напомнила, что некогда ЕС стал узнаваем именно по образовательным программам с обменом студентами с другими странами. Для ШОС это задача более важная, так как организация уже объединяет великие цивилизации.

"Мировая политика сейчас центрируется вокруг Азии. Спрос величайший, интерес только растет. И перед ШОС открывается пространство человеческого доверия. Она становится не только организацией по безопасности, но и новой гуманитарной и культурной силой", - заключила Роза Отунбаева.

Напомним, мероприятия проходит при поддержке Госсовета КНР, Секретариата ШОС и Министерства культуры, информатики и молодежной политики КР.