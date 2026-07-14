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Большегрузам ограничат движение по Бишкеку при жаре выше 28 градусов

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В Бишкеке до 1 октября 2026 года продолжают действовать временные ограничения на движение грузовых автомобилей с разрешенной общей массой свыше 18 тонн. Об этом напомнили в мэрии столицы.

Ограничения применяются ежедневно с 09:00 до 19:00 при повышении температуры воздуха до 28 градусов и выше. Они распространяются на муниципальные дороги города.

Как отметили в муниципалитете, меры введены для сохранения дорожного покрытия и повышения безопасности дорожного движения.

Водителей и транспортные компании призвали учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов, а также по возможности избегать движения большегрузного транспорта в часы максимальной жары.


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URL: https://www.vb.kg/460100
Теги:
дороги, Бишкек, автомобили, мэрия
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