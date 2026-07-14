"Кыргызстан высоко ценит всестороннее сотрудничество с ШОС и Китаем"

Для Кыргызстана ШОС - это прежде всего пространство взаимного доверия, добрососедства и равноправного сотрудничества. Сегодня, когда мир переживает масштабные трансформации, на первый план выходит способность государств совместно отвечать на современные вызовы, вести открытый диалог, опираясь на историческую память, богатое культурное наследие и взаимное уважение. Об этом сообщил в рамках "Диалога цивилизаций между странами ШОС-2026" заместитель председателя Кабинета министров КР Улан Маматканов.

Он отметил, что для Кыргызстана проведение этого мероприятия имеет особое символическое значение.

"В этом году исполняется 25 лет со дня создания Шанхайской организации сотрудничества. За это время ШОС прошла путь от механизма укрепления доверия до одной из наиболее влиятельных международных площадок, охватывающей практически все сферы взаимодействия", - заявил Маматканов.

Зампред кабмина напомнил, что КР исторически является важной частью пространства Шелкового пути, где веками происходил обмен не только товарами, но и идеями, знаниями и духовными ценностями.

"Мы убеждены, что устойчивое развитие невозможно без открытого диалога цивилизаций, а гуманитарное сотрудничество сегодня становится одним из ключевых факторов укрепления международного взаимодействия. Особое значение нынешнее мероприятие приобретает в рамках председательства Кыргызской Республики в Шанхайской организации сотрудничества. Мы рассматриваем его как важный импульс для дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества и расширения взаимодействия между государствами - членами ШОС. Сегодня принципы "шанхайского духа" вновь подтверждают свою актуальность, демонстрируя, что эффективное сотрудничество строится на уважении суверенитета государств, взаимном доверии и стремлении к совместному развитию", - подчеркнул Маматканов.

Он добавил, что Кыргызстан высоко ценит всестороннее сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Особенно динамично развиваются культурные и гуманитарные связи между нашими странами.

"Уверен, что сегодняшнее мероприятие позволит выработать новые совместные инициативы, основанные на принципах добрососедства, дружбы и конструктивного диалога", - заключил Улан Маматканов.

Напомним, мероприятие проходит при поддержке Госсовета КНР, Секретариата ШОС и Министерства культуры, информатики и молодежной политики КР.