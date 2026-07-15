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В Бишкеке подрядчиков оштрафовали за повреждение корней деревьев

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- Светлана Лаптева
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Подрядные организации, повредившие корневую систему деревьев при прокладке подземных кабелей в Бишкеке, привлечены к административной ответственности. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, ранее он обращался в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора с просьбой проверить информацию о повреждении деревьев во время работ по прокладке интернет-кабелей и линий уличного освещения. Тогда в ведомстве заявили, что нарушений выявлено не было.

Однако после повторного депутатского запроса с требованием предоставить акт обследования была проведена дополнительная проверка. В результате специалисты подтвердили факт повреждения корневой системы деревьев, а подрядчиков оштрафовали.

"Когда я запросил акт обследования, была проведена реальная проверка. Выяснилось, что корни деревьев действительно были повреждены, и подрядчиков оштрафовали", - отметил Дастан Бекешев.

Депутат также напомнил, что недавно вступил в силу Закон "О климатической деятельности", в разработке которого были учтены его предложения. По его словам, документ предусматривает меры по озеленению населенных пунктов, снижению последствий экстремальной жары и усилению парламентского контроля за реализацией государственной климатической политики.


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URL: https://www.vb.kg/460105
Теги:
Дастан Бекешев, строительство, штраф, Кыргызстан
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