КНР и КР связывают многовековая дружба, история и добрососедские отношения

Китай и Кыргызстан связывают многовековая дружба, общая история и добрососедские отношения. Наши страны имеют схожие культурные традиции и близкие взгляды на развитие гуманитарного сотрудничества. Об этом в рамках "Диалога цивилизаций между странами ШОС-2026" сообщила Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Лю Цзянпин.

В Китае есть известная пословица: "Один цветок не приносит весны - весна приходит тогда, когда расцветают сотни цветов". Эта мудрость как нельзя лучше отражает ценность взаимного уважения, многообразия культур и гармоничного сосуществования цивилизаций, считает дипломат.

"На протяжении веков по древнему Шелковому пути и другим торговым маршрутам передвигались купцы, ученые, путешественники и литераторы. Они не только обменивались товарами, но и способствовали развитию науки, технологий и культуры, закладывая основу для взаимного обогащения цивилизаций. Именно благодаря такому обмену разные народы учились понимать друг друга, уважать традиции и жить в мире и согласии", - сказала Лю Цзянпин.

Она отметила, что двадцать пять лет назад государства создали Шанхайскую организацию сотрудничества. Все эти годы ШОС последовательно развивает "шанхайский дух", основанный на взаимном доверии, равноправии, взаимной выгоде, уважении культурного многообразия и стремлении к совместному развитию.

"Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-кыргызские отношения вступили в новый, "золотой" этап своего развития. Успешно реализуются масштабные совместные проекты в сферах энергетики, транспорта, образования, здравоохранения и инфраструктуры, включая строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и развитие сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Совсем недавно в Кыргызской Республике состоялись мероприятия, посвященные творчеству великого писателя Чингиза Айтматова. В них приняли участие известные китайские литераторы и деятели культуры, что стало еще одним важным шагом в укреплении гуманитарных связей и культурного взаимопонимания между нашими народами. Сегодняшний Диалог цивилизаций станет важной площадкой для открытого и равноправного обмена мнениями, укрепления взаимного доверия и расширения культурного сотрудничества между странами ШОС", - подчеркнула Лю Цзянпин.

Посол КНР в КР убеждена, что наши страны и впредь будем укреплять взаимопонимание, наращивать консенсус и развивать традиции дружбы в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

"Китайская Народная Республика готова вместе со своими партнерами идти вперед плечом к плечу, открывая новые возможности для сотрудничества и совместно создавая мирное, процветающее и прекрасное будущее для наших народов", - заключила Лю Цзянпин.

Напомним, мероприятие проходит при поддержке Госсовета КНР, Секретариата ШОС и Министерства культуры, информатики и молодежной политики КР.