"Кыргызстан достойно выполняет функции председательствующей страны в ШОС"

ШОС неизменно уважает право каждого народа самостоятельно выбирать путь своего развития и последовательно продвигает диалог между цивилизациями, расширяя гуманитарное и культурное сотрудничество. Благодаря этому политическое взаимное доверие между государствами-членами продолжает укрепляться, а партнерство становится более прочным и устойчивым. Об этом в рамках "Диалога цивилизаций между странами ШОС-2026" сообщила заместитель Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Пяо Янфань.

От имени Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества она выразила искреннюю признательность Кыргызстану за организацию нынешнего мероприятия и активную работу в период председательства в ШОС.

"В этом году организация отмечает 25-летие со дня своего создания. За прошедшие годы ШОС добилась значительных результатов, превратившись в одну из крупнейших и наиболее авторитетных региональных организаций, объединяющих государства на принципах взаимного доверия, равноправия и уважения культурного многообразия. Сегодня международное сообщество сталкивается с глубокими изменениями. В условиях, когда в мире вновь появляются идеи цивилизационного превосходства и разделения, Шанхайская организация сотрудничества продолжает твердо придерживаться принципов равенства, взаимного уважения и сохранения культурного наследия всех народов", - заявила спикер.

Знаковым событием она назвала решение Организации Объединенных Наций объявить 10 июня Международным днем диалога между цивилизациями. По ее мнению, это свидетельствует, что мировое сообщество все глубже осознает важность взаимопонимания, культурного обмена и совместного поиска ответов на современные вызовы.

"В сентябре в Бишкеке состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, которому будет предшествовать целый ряд важных мероприятий. Кыргызская Республика достойно выполняет функции председательствующей страны, и я убежден, что предстоящий саммит пройдет успешно, станет важной вехой в развитии организации и придаст новый импульс сотрудничеству между государствами-членами", - подчеркнула Пяо Янфань.

Напомним, мероприятие проходит при поддержке Госсовета КНР, Секретариата ШОС и Министерства культуры, информатики и молодежной политики КР.