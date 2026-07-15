Кыргызстан готовится сразу к двум ключевым международным событиям

Кыргызстан завершает подготовку к юбилейному саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и началу работы в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Об этом во время проекта "Открытый кабинет" рассказал министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

По его словам, в этом году перед Кыргызстаном стояли две основные задачи: успешно провести кампанию по избранию страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН и на высоком уровне организовать юбилейный саммит ШОС.

"Первая задача - провести успешно выборы непостоянного члена Совета Безопасности в Нью-Йорке. Мы ее успешно завершили. Вторая задача - провести на высоком уровне саммит ШОС. В этом году организации исполняется 25 лет", - сказал министр.

Кулубаев отметил, что в рамках председательства Кыргызстан проводит более 40 мероприятий различного уровня. До саммита остается провести два мероприятия - встречу министров культуры стран ШОС и заседание Совета министров иностранных дел.

"Мы окончательно сверяем все документы, подводим итоги. После встречи министров иностранных дел все документы уже уходят на саммит", - пояснил глава МИД.

По словам министра, при согласовании более 30 документов каждая страна предлагает свои подходы и формулировки, поэтому кыргызская сторона проводит консультации, чтобы подготовить согласованный пакет документов к саммиту.

Он добавил, что параллельно ведется масштабная организационная работа с участием различных государственных органов. Кроме того, Кыргызстан готовится к проведению Всемирных игр кочевников.

"Это очень важное имиджевое мероприятие. Приедет очень много глав государств, спортсменов более чем из 90 стран, ожидается большое количество туристов. Мы должны провести его на высоком уровне", - сказал Кулубаев.

Отдельное внимание, по словам министра, уделяется подготовке к работе Кыргызстана в Совете Безопасности ООН с 1 января 2027 года. Для усиления Постоянного представительства при ООН число кыргызстанских дипломатов в Нью-Йорке увеличат с 9 до 18 человек.

Группа дипломатов отправится в Нью-Йорк на стажировку, где будет изучать процедуры работы Совета Безопасности и международную повестку. Кроме того, профильные департаменты МИД и дипломатические представительства Кыргызстана за рубежом продолжают собирать и анализировать информацию о международной обстановке, необходимую для дальнейшей работы.

"К 1 января 2027 года наши дипломаты должны быть готовы по всем вопросам, полноценно обсуждать их, полноценно работать со всеми членами Совета Безопасности", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что дипломатам предстоит детально изучить международные конфликты, причины их возникновения и позиции государств, чтобы принимать взвешенные решения при рассмотрении вопросов в Совете Безопасности.