За дверями МИД. Как работает дипломатическая машина Кыргызстана

Еще несколько лет назад именно в этом кабинете начинался рабочий день президента Кыргызстана Садыра Жапарова. После переезда главы государства и администрации в комплекс "Ынтымак Ордо" кабинет стал рабочим местом министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева. Сегодня отсюда координируется внешнеполитическая повестка страны: готовятся международные визиты, согласовываются документы, принимаются решения, которые зачастую остаются незаметными для общества, но во многом определяют место Кыргызстана на мировой арене.

Проект "Открытый кабинет" позволил журналистам заглянуть за двери одного из самых закрытых государственных ведомств и увидеть работу Министерства иностранных дел такой, какой ее редко показывают широкой публике. За несколько часов стало понятно: современная дипломатия - это не только официальные переговоры, протокольные рукопожатия и совместные фотографии. Это ежедневная работа с десятками документов, постоянные консультации с зарубежными партнерами, поиск компромиссов, подготовка международных визитов и внимание к деталям, без которых невозможно представить ни одну встречу высокого уровня.

Во время общения Жээнбек Кулубаев рассказал, что за годы дипломатической службы ему удалось выстроить доверительные рабочие отношения со многими зарубежными коллегами. Речь идет не только о министрах иностранных дел стран Центральной Азии, с которыми Кыргызстан поддерживает постоянный политический диалог, но и о руководителях внешнеполитических ведомств других государств, включая министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По словам главы МИД, подобные отношения складываются не за один день. Они формируются благодаря регулярным встречам, переговорам и совместной работе на международных площадках. Именно личное доверие между дипломатами нередко помогает быстрее обсуждать сложные вопросы и находить взаимоприемлемые решения.

За плечами министра - участие в решении целого ряда вопросов, имеющих стратегическое значение для Кыргызстана. Одним из самых сложных направлений он назвал переговорный процесс по урегулированию кыргызско-таджикской государственной границы, потребовавший многолетних консультаций и тесного взаимодействия сторон. Еще одним важным этапом стало избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Решение Генеральной Ассамблеи ООН, принятое 3 июня 2026 года, стало значимым событием для внешней политики страны и результатом длительной дипломатической работы.

При этом разговор не ограничился только вопросами международной политики. На вопрос о детской мечте министр признался, что с ранних лет хотел стать военным. Эта мечта осуществилась. Он окончил Московский военный институт. Позже профессиональный путь привел его в дипломатию, где он продолжил обучение в Дипломатическом институте МИД Китая. По словам Кулубаева, военная школа научила его дисциплине, ответственности и умению сохранять выдержку, качества, которые остаются востребованными и в дипломатической службе.

Проект позволил увидеть и другую сторону работы министерства ту, которая обычно остается за кадром. Как рассказал министр, подготовка визитов иностранных лидеров и высокопоставленных гостей начинается задолго до их приезда. Помимо согласования программы, маршрутов и состава делегаций, сотрудники заранее уточняют множество деталей: от схемы рассадки участников переговоров и оформления залов до гастрономических предпочтений гостей, наличия диетических ограничений или аллергии. Все это является частью дипломатического протокола, где случайных мелочей не бывает. Именно внимание к деталям помогает создать комфортную атмосферу для переговоров и избежать любых протокольных недоразумений.

Во время проекта журналисты смогли убедиться, что дипломатический протокол - это целая система, где каждая деталь имеет значение. Именно поэтому сотрудники заранее готовят переговорные залы, определяют расположение государственных флагов, прорабатывают сценарий встреч и координируют десятки организационных вопросов, которые для участников переговоров остаются практически незаметными.

Во второй половине дня проект продолжился в Консульском департаменте МИД, где журналистам представили новое здание Визового центра и Центр обработки обращений граждан. Именно здесь можно было увидеть другую сторону работы внешнеполитического ведомства ту, с которой ежедневно сталкиваются тысячи кыргызстанцев.

Особое внимание было уделено цифровой трансформации консульской службы.

За последние годы многие услуги были переведены в электронный формат, а одним из ключевых инструментов стал портал e-Consul, позволяющий значительно упростить получение ряда консульских услуг. Представители министерства рассказали о возможностях цифровых сервисов, работе Центра обработки обращений граждан и новых подходах к оказанию консульской помощи.

Проект "Открытый кабинет" показал, что современное Министерство иностранных дел - это значительно больше, чем переговоры, международные визиты и официальные заявления. Сегодня ведомство одновременно готовится к работе в Совете Безопасности ООН, завершает подготовку к юбилейному саммиту ШОС, развивает цифровые консульские сервисы, совершенствует дипломатическую службу и ежедневно решает десятки задач, большая часть которых остается незаметной для общества.

О работе нового Визового центра, возможностях портала e-Consul, цифровизации консульских услуг и других изменениях в работе Консульского департамента мы подробно расскажем в следующих публикациях.