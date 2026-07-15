Мэр Бишкека поручил опечатать торговые точки в переходе "Олд Бишкек"

Деятельность коммерческих объектов в ТК "Олд Бишкек" приостановлена до официального ввода перехода в эксплуатацию. При этом сам подземный переход остается открытым для горожан.

Сегодня, 15 июля, истек двухнедельный срок, который мэр Бишкека Айбек Джунушалиев ранее отвел на завершение демонтажа торговых объектов на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова. Напомним, градоначальник жестко раскритиковал затягивание работ и поручил полностью очистить территорию за две недели.

В ходе сегодняшнего выездного совещания представители муниципалитета проинспектировали территорию торгового комплекса "Олд Бишкек". По данным Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстроя), этот подземный пешеходный переход ранее был открыт исключительно в техническом режиме, однако официально в эксплуатацию его до сих пор так и не ввели. Несмотря на отсутствие разрешительных документов, расположенные в нем торговые павильоны продолжали активно работать.

Ранее, 1 июля, арендаторам комплекса вручили 122 уведомления с требованием устранить все выявленные нарушения в течение двух недель.

По итогам сегодняшней проверки мэр Бишкека поручил опечатать торговые помещения, расположенные в подземном переходе. До полного выполнения инвестором своих обязательств и официального ввода объекта в эксплуатацию деятельность всех коммерческих точек на данной площадке будет полностью приостановлена.

При этом сам подземный пешеходный переход остается открытым для свободного передвижения горожан - ограничения коснулись исключительно работы торговых павильонов.

Также в ходе выездного совещания городские службы проинспектировали благоустройство прилегающей территории и реконструкцию фонтанной зоны. Профильным ведомствам поручено ускорить строительно-монтажные работы и обеспечить их качественное завершение в установленные сроки.