Испания в финале ЧМ. Кто станет соперником - Англия или Аргентина?

Футболисты сборной Испании стали первыми финалистами чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. В полуфинальном матче на стадионе "Даллас Стэдиум" испанцы уверенно победили команду Франции.

Счет в матче был открыт на 22-й минуте, когда нападающий Микель Оярсабаль точно реализовал пенальти, назначенный за фол против Ламина Ямаля. На 58-й минуте защитник Педро Порро удвоил преимущество испанской сборной. Спустя три минуты Ламин Ямаль забил третий мяч, но арбитр отменил гол из-за положения "вне игры". Испания вышла в финал мирового первенства впервые с 2010 года. При этом капитан французов Килиан Мбаппе установил новый рекорд, проведя свой 21-й матч на чемпионатах мира в карьере.

Второй финалист турнира определится уже сегодня. В ночь с 15 на 16 июля в Атланте на стадионе "Mercedes-Benz Stadium" состоится второй полуфинальный матч между сборными Англии и Аргентины. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Бишкека (22:00 по московскому времени). Победитель этой встречи поборется за золотые медали со сборной Испании в финале 19 июля,