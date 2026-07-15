Мирбек Мамбеталиев: Культура для Кыргызстана – главный ресурс

Наверное, не случайно говорят, каков министр, такова и отрасль. В данном случае имеется в виду кыргызская культура. Один день, проведенный с самым молодым, активным и креативным министром культуры, информации и молодежной политики Мирбеком Мамбеталиевым в рамках "открытого кабинета", убедил представителей СМИ, что наша культура на подъеме в прямом смысле – она обновляется и духовно, обретая новые формы, и внешне, возводя современные учебные корпуса, модернизируя имеющиеся объекты, расширяя репертуар театров и круг друзей.

Представители СМИ посетили театры, "Кыргызфильм" и музыкальное училище имени Куренкеева, университет имени Бейшеналиевой, который готовит профессионалов для страны, и другие объекты культуры. И практически везде ведутся грандиозное строительство, реконструкция и модернизация. Готовится эскизный проект по строительству энтографического музея, который при поддержке кабмина министерство надеется построить в ближайшие годы в Бишкеке. И нет сомнений, что построит при том внимании, которое уделяется государством грандиозным проектам в сфере культуры, и при таком деятельном министре, при котором, как мы убедились, работа везде кипит.

Перед саммитом ШОС и Всемирными играми кочевников министр и его небольшая команда, в которой чуть больше ста человек работают в режиме цейтнота, но, по всему видно, очень грамотно и последовательно, решая все вопросы подготовки двух важнейших для страны мероприятий.

Рабочий день министра начался с планерки, на которой ему рассказали по видеосвязи о ходе работ по масштабному строительству этногородка на джайлоо Кырчын. По словам Мирбека Мамбеталиева, фронтом работ руководит его заместитель, "он день и ночь там, и все идет по плану". И, похоже, министр удовлетворен подготовкой.

По его словам, для Игр кочевников из Китая прибывает первая партия мобильных трибун почти на десять тысяч посадочных мест для ипподрома в Чолпон-Ате, где пройдут Игры и запланировано их закрытие. Сумма контракта с заводом изготовителем составляет 104 миллиона сомов. В будущем министерство может проводить выездные концерты вместимостью на десять тысяч посадочных мест в любой точке Кыргызстана. На ипподроме также устанавливаются LED- экраны, концертное оборудование, смонтировано новое звуковое и световое оборудование.

На планерке министр сообщил представителям СМИ еще об одном хорошем новшестве. В рамках цифровизации государственной системы Министерство культуры разрабатывает три больших цифровых проекта - национальную электронную билетную систему, электронный портал госуслуг Минкультуры и креативную карту. По креативной карте можно бесплатно в режиме виртуальной реальности посетить музеи и другие учреждения Минкультуры. Полностью платформу такой карты планируется запустить до конца 2026 года. Что касается национальной электронной билетной системы, благодаря которой кыргызстанцы смогут приобретать билеты на культурные мероприятия онлайн, то по техзаданию система в эксплуатацию будет сдана в декабре 2026 года. Но поскольку страна готовится к крупным международным мероприятиям, в министерстве хотят запустить пилотный проект в сентябре.

Мирбек Мамбеталиев пояснил, что билетная система будет работать по всему Кыргызстану, и все учреждения культуры будут привязаны к системе. "Это цифровое решение принято для того, чтобы исключить, посредников. Билеты можно будет напрямую купить через "Түндүк" без посредников в любом регионе. Обслуживание частных билетных систем дорогое - до десяти и более процентов. Разработав же эту систему, будем работать напрямую, на обслуживание будет уходить один-три процента", - сказал он.

Показывая здание министерства, куда группа отправилась после планерки, министр рассказал, что в нем впервые за более чем полувековой период ведется капитальный ремонт. Его глава рассказал, что государство уделяет серьезное внимание развитию культуры, формированию государственной культурной политике. "Если в 2023 году на этот сектор выделялось около трех миллиардов сомов, то в 2025-м - более семи миллиардов, а в 2026 году с учетом повышения зарплаты - уже более 10 миллиардов", - уточнил он.

"Глобальная задача, которая стоит перед министерством – это улучшение материально-технической базы, - ответил министр на вопрос VB.KG о главном направлении работы министерства на нынешнем этапе. - Планируем, например, приобрести оборудование для оцифровки старых отечественных фильмов, которые хранятся пока на пленках, постепенно переведем их в цифровой формат. Сейчас идет выбор наиболее эффективного и по качеству, и цене оборудования. Китайское оборудование по этим критериям нас устраивает. Оборудование для оцифровки вообще очень дорогое, оно стоит около 30 миллионов сомов".

Другой не менее важной задачей министр считает воспитание подрастающего поколения. "В национальную программу мы включили основную цель - воспитать наших детей и подростков развитыми, культурными гражданами. К сожалению, пока в стране не хватает учреждений культуры для детей, их количество полностью не покрывает потребности наших маленьких зрителей. В этой связи из регионов поступает много звонков и предложений по строительству и ремонту культурных учреждений в регионах. Богатые айыл окмоту могут сделать это сами, тем, у которых не хватает денег на ремонт, мы поможем", - сказал министр.

Театр кукол имени М.Жангазиева в Бишкеке тоже преображается. В прошлом году тут заменили отопительную систему, а годом ранее в зрительном зале установили новые кресла. Раньше в здании было очень холодно. Юные зрители смотрели спектакль в верхней одежде. В этом году планируется обновить еще фасад и внутренние помещения. По словам главы министерства, на ремонт из республиканского бюджета выделено 64 миллиона сомов, в октябре планируется завершить ремонт. "Дети очень любят ходить в театр, и мы, взрослые, постараемся оправдать их ожидания, – добавил министр.

Директор театра кукол Руслан Ставриди рассказал, что театр был основан в 1939 году. Изначально в нем работала только русская труппа. В 1945 году один из основоположников кукольного искусства на постсоветском пространстве Швенбергер приехал в Кыргызстан и создал кыргызскую труппу. С 1948 года театр стал единственным двуязычным театром кукол в Центральной Азии. В Оше, по словам директора, также есть кукольный театр, в котором тоже хватает юных зрителей.

Вообще же культурная жизнь в регионах тоже оживленная. "Например, в Ошский драматический театр имени Султана Ибраимова мы направили выпускников Щепкинского театрального училища и назначали туда одного из перспективных режиссеров, и жизнь там закипела, - с воодушевлением рассказал Мирбек Мамбеталиев. - Весной театр гастролировал в Бишкеке, спектакли прошли при полном аншлаге. Я с гордостью могу утверждать, что решение было правильным".

По дороге в театр Кыргызской драмы министр рассказал, что в этом году Минкультуры выделило 100 млн сомов на закупку музыкальных инструментов для передачи музыкальным школам. В прошлом также были приобретены инструменты на 60 миллионов сомов. Министр Мамбеталиев сказал, что с прошлого года было возобновлено создание вокально-инструментальных групп (ВИА). В этом году министерство предусматривает покупку 31 комплекта для ВИА групп. Стоимость одного комплекта составляет один млн сомов.

В театре Кыргызской драмы капитальный ремонт завершен, и он предстал перед нами во всей красе. "В этом году исполняется сто лет со дня его образования, и в начале ноября планируем провести масштабные мероприятия в честь юбилея. В прошлом году мы установили здесь фирменное звуковое и световое оборудование. Если раньше специалисты сидели и направляли свет, то сейчас это делается специальным пультом. В прошлом году во время театрального фестиваля мне, честно говоря, было неловко перед гостями, и мы приняли решение о замене звукового и светового оборудования, на которое было выделено около 30 миллионов сомов", - рассказал министр.

Журналистам показали его в действии, эффект просто потрясающий. Рассказывая о театре, министр обмолвился, что театр должен зарабатывать.

"С назначением меня министром я провел анализ и пришел к мнению, что культура может тоже зарабатывать и над этим мы сейчас активно работаем. Например, на концертах и спектаклях по итогам 2024 года мы заработали 77 миллионов сомов, в 2025 году – 107 миллионов, а по итогам первого полугодия - уже около 60 миллионов сомов. Это говорит о том, что наш народ стал чаще посещать различные культурные мероприятия. А это в свою очередь свидетельствует о высоком качестве наших постановок и концертов и о профессионализме артистов".

С его мнением согласен и директор театра Асылбек Озубеков. "Я могу точно сказать, что впервые за шесть месяцев мы заработали девять миллионов сомов. На наших спектаклях всегда полный аншлаг. В репертуаре 35 спектаклей, это большой репертуар. Особым вниманием пользуется спектакль "Судьба отца". В течение полутора месяцев один только этот спектакль заработал три миллиона сомов. В месяц успеваем показать до 20 спектаклей. В труппе 55 актеров – народные, заслуженные и, конечно, молодые. К столетию мы готовим грандиозный спектакль, пригласили талантливого режиссера из России, наш соотечественника Улана Баялиева. Но пока это секрет", - сказал Асылбек Озубеков

В театре оперы и балета тоже большие новшества, которые зрители наверняка оценят с началом нового театрального сезона. Над сценой в зрительном зале установили LED-экран для понимания оперных спектаклей на иностранных языках. На экране будут отображаться субтитры во время оперы, для зрителей это своего рода подсказка о том, какие действия разворачиваются на сцене. По словам министра, на модернизацию театра выделено более 50 миллионов сомов. Сейчас в нем устанавливается современная звуковая и световая аппаратура.

Сейчас самой посещаемой является филармония, поскольку много мюзиклов, репертуар там обновлен. После филармонии по посещаемости идет театр Русской драмы, потом – Кыргызский драматический театр, затем – Ошский драматический.

На вопрос VB.KG, как министерство поддерживает работников музеев, архивариусов, библиотекарей и других представителей скромных, но незаменимых профессий, министр сообщил:

"Средняя зарплата работников культуры сегодня составляет около 40 тысяч сомов. После недавнего 100-процентного повышения минимальная зарплата работников музеев и библиотек составила 33 тысячи сомов. Но предусмотрено выделение в размере 70 процентов от средств, поступающих на спецсчет, в виде материального поощрения и стимулирования сотрудников. Раньше было 30 процентов. То есть если культурное учреждение зарабатывает 100 тысяч сомов, то 70 тысяч можно направлять на стимулирование сотрудников дополнительно к их зарплатам".

Министр озвучил и сумму своей зарплаты. "На руки ежемесячно я получаю сто тысяч сомов со всеми надбавками и выслугой лет. У моих замов зарплата семьдесят тысяч. У нас еще есть фонд стимулирования госслужащих, откуда мы получаем около 50 процентов надбавки".

На вопрос VB.KG, трудно ли быть министром, глава министерства ответил, что для него нетрудно, но это очень-очень ответственный пост. По его словам, домой он возвращается не ранее двенадцати ночи, бывает, и позже, особенно сейчас. "Как дома относятся к такому, мягко говоря, ненормированному рабочему дню?". "С пониманием. Я давно уже на государственной службе. А дел всегда много", - ответил с улыбкой министр культуры.

Журналистам показали и строящийся новый современный корпус университета имени Бейшеналиевой. "Пятиэтажный кампус площадью более восьми с половиной тысяч кв. метров начали строить весной этого года, строители обещают сдать его в конце августа, к началу учебного года. Здесь уже ведутся отделочные работы. На строительство этого здания из фонда президента было выделено 980 миллионов сомов. Он будет оснащен современным оборудованием, необходимым для подготовки специалистов. Здесь впервые предусмотрен зал хореографии.

В старом здании не хватает места для учебного процесса. Университет очень привлекает нашу талантливую молодежь. Ежегодно принимаем 300 человек, хотя желающих в разы больше. В дальнейшем планируем увеличить количество студентов на режиссерский, актерский факультеты. Кроме того, планируем открыть краткосрочные курсы, которые будут готовим звукорежиссеров, светорежиссеров. Уровень подготовки наших будущих специалистов в сфере культуры ведется на очень высоком уровне, здесь сильный профессорско-преподавательский состав. С этого года университет начал и научную деятельность вместе с Академией наук", - не без гордости сказал министр, показывая новый кампус ведущего вуза страны для подготовки кадров в сфере культуры.

На "Кыргызфильме" тоже большие перемены, и здесь идет полная реконструкция, оборудуются помещения для съемок фильмов. Раньше, чтобы снять фильм, допустим, со сценой из зала суда, обращались в судебные органы за разрешением. Теперь зал для проведения судебного процесса создан на киностудии. Здесь теперь предусмотрены специальные съемочные площадки для разных жизненных ситуаций – двухкомнатная квартира, больничная палата, камера в СИЗО, кабинеты чиновников и начальника милиции и так далее. В год на киностудии снимается около 80 фильмов. Из них около 20 с участием государства.

На месте снесенного музыкального училища имени Куренкеева, признанного аварийным, возводится новое современное восьмиэтажное здание, площадью более 14 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся учебные помещения, общежитие для студентов на 90 мест, столовая, большой концертный зал. Условия теперь позволят индивидуально подходить к обучению каждого студента. Конечно, будут обновлены все музыкальные инструменты. Строители обещают, что концу года студенты справят новоселье.

А в мечтах министра построить еще современный концертный зал вместимостью более 5 тысяч человек для массовых концертов. И он считает, что эта мечта вполне осуществима, "при поддержке государства мы ее воплотим в жизнь. Такой зал необходим". И, судя по тому, если такой активный руководитель что-то задумал во благо развития нашей культуры, он этого добьется.

Культура для Кыргызстана, как, впрочем, и для любой страны, по его мнению, – главный ресурс, не менее важный, чем природные богатства. А, может, даже более важный…