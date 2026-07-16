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Роман бурятского писателя о Чингисхане побил рекорд Льва Толстого

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Исторический роман бурятского писателя Алексея Гатапова "Тэмуджин", посвященный ранним годам жизни Чингисхана, официально зарегистрирован в Книге рекордов России (агентство "Пари") как самый длинный опубликованный роман в истории русской литературы. Сертификат, подтверждающий этот статус, на днях поступил в распоряжение автора.

Пятитомная эпопея объемом 3 830 282 знака с пробелами превзошла по масштабу роман Льва Толстого "Война и мир" на 29 процентов. Художественную целостность и масштабность произведения официально подтвердила экспертная комиссия Бурятского государственного университета.

В основе сюжета романа "Тэмуджин" - детальная история превращения обычного мальчика, пережившего нужду, гонения, голод и плен, в создателя величайшей сухопутной империи в истории человечества. Автор подробно реконструирует события, которые заставили молодого Тэмуджина встать на путь борьбы за власть, а также описывает феномен кочевого племени, стремительно вышедшего на мировую арену.

Над созданием этого монументального труда писатель из Улан-Удэ работал ровно 20 лет.

Алексей Гатапов - выпускник исторического факультета БГПИ им. Д. Банзарова и Высших литературных курсов при Литинституте им. М. Горького, член Союза писателей России с 1999 года. Древняя история монголов является ведущей темой его творчества. Ранее роман "Тэмуджин" уже получал признание профессионального сообщества: в 2015 году он вошел в длинный список премии "Ясная Поляна", в 2020-м - в лонг-лист премии им. Фазиля Искандера, а в 2023 году стал финалистом Дальневосточной литературной премии им. В. К. Арсеньева, войдя в короткий список.


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URL: https://www.vb.kg/460126
Теги:
книги, рекорд, Россия
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