Заслуженные деятели КР просят президента принять их по делу Юсупова

Ряд общественных деятелей Кыргызстана обратился к президенту страны по делу Насирдина Юсупова.

Ниже представляем само обращение инициативной группы:

"В последнее время в средствах массовой информации появляются материалы, касающиеся собственности заслуженного строителя КР Насирдина Юсупова - уважаемого человека нашей страны.

Его коллеги по легендарному парламенту, ознакомившись с этими публикациями, хотели бы высказать свое мнение по данному вопросу. Для этого они просят о приеме у уважаемого президента КР Садыра Нургожоевича Жапарова. Не хотелось бы, чтобы на официальные структуры законной власти страны падала тень из-за неправильной подачи информации.

Под обращением подписались члены инициативной группы поддержки по законному решению дела Насирдина Юсупова:

А. Джумагулов,

К. Алымкулов,

О. Шаршенов,

К. Сыйданов".