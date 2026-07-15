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Заслуженные деятели КР просят президента принять их по делу Юсупова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Ряд общественных деятелей Кыргызстана обратился к президенту страны по делу Насирдина Юсупова.

Ниже представляем само обращение инициативной группы:

"В последнее время в средствах массовой информации появляются материалы, касающиеся собственности заслуженного строителя КР Насирдина Юсупова - уважаемого человека нашей страны.

Его коллеги по легендарному парламенту, ознакомившись с этими публикациями, хотели бы высказать свое мнение по данному вопросу. Для этого они просят о приеме у уважаемого президента КР Садыра Нургожоевича Жапарова. Не хотелось бы, чтобы на официальные структуры законной власти страны падала тень из-за неправильной подачи информации.

Под обращением подписались члены инициативной группы поддержки по законному решению дела Насирдина Юсупова:

А. Джумагулов,

К. Алымкулов,

О. Шаршенов,

К. Сыйданов".


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URL: https://www.vb.kg/460131
Теги:
президент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров
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