Заслуженные деятели КР просят президента принять их по делу Юсупова

Ряд общественных деятелей Кыргызстана обратился к президенту страны по делу Насирдина Юсупова.
Ниже представляем само обращение инициативной группы:
"В последнее время в средствах массовой информации появляются материалы, касающиеся собственности заслуженного строителя КР Насирдина Юсупова - уважаемого человека нашей страны.
Его коллеги по легендарному парламенту, ознакомившись с этими публикациями, хотели бы высказать свое мнение по данному вопросу. Для этого они просят о приеме у уважаемого президента КР Садыра Нургожоевича Жапарова. Не хотелось бы, чтобы на официальные структуры законной власти страны падала тень из-за неправильной подачи информации.
Под обращением подписались члены инициативной группы поддержки по законному решению дела Насирдина Юсупова:
А. Джумагулов,
К. Алымкулов,
О. Шаршенов,
К. Сыйданов".