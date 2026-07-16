В Минприроды обсудили угрозу эпидемий среди диких животных

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана прошло межведомственное совещание, посвященное защите диких животных от опасных инфекций. В обсуждении приняли участие специалисты Минздрава, Службы ветеринарии и развития животноводства при Минсельхозе, Департамента сохранения биоразнообразия Минприроды, а также ученые Национальной академии наук КР.

Главной темой встречи стал мониторинг эпизоотической ситуации в дикой природе. Специалисты обсудили проведение совместных обследований, лабораторных исследований и координацию действий на случай выявления массовой гибели животных. Госорганы и научное сообщество договорились усовершенствовать систему раннего выявления болезней, чтобы оперативно реагировать на угрозы и не допускать распространения опасных вирусов.

Тема профилактики инфекций остается крайне актуальной. Напомним, в начале этого года от жителей ряда сел республики поступали жалобы на симптомы у скота, схожие с ящуром (повышенная температура, отказ от корма и случаи падежа), что вызвало активные обсуждения в парламенте и ветеринарных службах. Чтобы не допустить масштабных вспышек как среди домашних, так и среди диких животных, ведомства намерены усилить ветеринарно-санитарный и экологический контроль по всей стране.