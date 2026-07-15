Иссык-Куль принимает Международный кинофестиваль стран ШОС

С 16 по 19 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата пройдет Международный кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Масштабное культурное событие приурочено к 25-летию организации и проводится в рамках председательства Кыргызстана в ШОС.

Организатором кинофестиваля выступает Департамент кинематографии при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики КР и Министерства иностранных дел КР. Мероприятие призвано укрепить гуманитарные связи, расширить профессиональные контакты кинематографистов и продвигать культурный диалог на пространстве ШОС. К участию приглашены официальные делегации, продюсеры, представители киноиндустрии и профильных ведомств из восьми государств-членов организации.

Помимо основного конкурса, зрителей и гостей ждет насыщенная внеконкурсная программа. В нее войдут панорама национального кино стран ШОС 2025–2026 годов, а также специальные ретроспективные показы, посвященные творчеству выдающегося советского и кыргызского кинооператора, народного артиста КР Кадыржана Кыдыралиева. В рамках деловой программы фестиваля запланирован международный круглый стол, посвященный совместному кинопроизводству, обмену опытом и развитию киноиндустрии в регионе.

В конкурсную программу вошли восемь художественных картин, отражающих современное состояние и колорит национального кинематографа стран ШОС:

"Кара Кызыл Сары" / "Черный Красный Желтый" (Кыргызстан, 2025, 14+) "Дорогой ты" / 给阿嬷的情书 (Китай, 2025, 14+) "Осенний бриз" / "Күзгі самал" (Казахстан, 2024, 16+) "Великий Амир и Донна Мария" / "Ulug Amir va Donna Mariya" (Узбекистан, 2026, 12+) "Рыбка на крючке" / "Моҳӣ дар шаст" (Таджикистан, Иран, 2025, 16+) "Игрок" / "Ghomar Baaz" (Иран, 2026, 18+) "Одно на двоих" (Беларусь, 2025, 12+) "Ангелы Ладоги" (Россия, 2026, 12+)

Оценивать работы конкурсантов будет международная судейская коллегия, в состав которой вошли известные деятели кино из восьми государств-участников:

Эрнест Абдыжапаров (Председатель жюри) - режиссер, сценарист, продюсер, лауреат международных кинофестивалей (Кыргызстан); Светлана Суховей - заслуженная артистка Республики Беларусь, кавалер ордена Франциска Скорины (Беларусь); Сайёра Худойбердиева - член экспертной комиссии Агентства кинематографии, звукорежиссер, продюсер (Узбекистан); Хоу Кэмин - профессор, режиссер, продюсер, экс-вице-президент Пекинской киноакадемии (Китай); Бауржан Шукенов - председатель Экспертного совета Государственного центра поддержки национального кино (Казахстан); Махмадсаид Шохиён - директор киностудии "Таджикфильм", актер, продюсер, кавалер ордена "Шараф" I степени (Таджикистан); Андрей Зайцев - режиссер, сценарист, продюсер, лауреат Московского международного кинофестиваля (Россия); Рухолла Хоссейни - писатель, поэт, профессор, директор Международного кинофестиваля Фажр (Иран).

Фестиваль завершится торжественной церемонией закрытия, на которой жюри объявит победителей в конкурсных номинациях, после чего состоится гала-концерт с участием мастеров искусств стран ШОС.