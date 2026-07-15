Иссык-Куль принимает Международный кинофестиваль стран ШОС

С 16 по 19 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата пройдет Международный кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Масштабное культурное событие приурочено к 25-летию организации и проводится в рамках председательства Кыргызстана в ШОС.
Организатором кинофестиваля выступает Департамент кинематографии при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики КР и Министерства иностранных дел КР. Мероприятие призвано укрепить гуманитарные связи, расширить профессиональные контакты кинематографистов и продвигать культурный диалог на пространстве ШОС. К участию приглашены официальные делегации, продюсеры, представители киноиндустрии и профильных ведомств из восьми государств-членов организации.
Помимо основного конкурса, зрителей и гостей ждет насыщенная внеконкурсная программа. В нее войдут панорама национального кино стран ШОС 2025–2026 годов, а также специальные ретроспективные показы, посвященные творчеству выдающегося советского и кыргызского кинооператора, народного артиста КР Кадыржана Кыдыралиева. В рамках деловой программы фестиваля запланирован международный круглый стол, посвященный совместному кинопроизводству, обмену опытом и развитию киноиндустрии в регионе.
В конкурсную программу вошли восемь художественных картин, отражающих современное состояние и колорит национального кинематографа стран ШОС:
Оценивать работы конкурсантов будет международная судейская коллегия, в состав которой вошли известные деятели кино из восьми государств-участников:
Фестиваль завершится торжественной церемонией закрытия, на которой жюри объявит победителей в конкурсных номинациях, после чего состоится гала-концерт с участием мастеров искусств стран ШОС.