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Иссык-Куль принимает Международный кинофестиваль стран ШОС

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С 16 по 19 июля 2026 года в городе Чолпон-Ата пройдет Международный кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Масштабное культурное событие приурочено к 25-летию организации и проводится в рамках председательства Кыргызстана в ШОС.

Организатором кинофестиваля выступает Департамент кинематографии при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики КР и Министерства иностранных дел КР. Мероприятие призвано укрепить гуманитарные связи, расширить профессиональные контакты кинематографистов и продвигать культурный диалог на пространстве ШОС. К участию приглашены официальные делегации, продюсеры, представители киноиндустрии и профильных ведомств из восьми государств-членов организации.

Помимо основного конкурса, зрителей и гостей ждет насыщенная внеконкурсная программа. В нее войдут панорама национального кино стран ШОС 2025–2026 годов, а также специальные ретроспективные показы, посвященные творчеству выдающегося советского и кыргызского кинооператора, народного артиста КР Кадыржана Кыдыралиева. В рамках деловой программы фестиваля запланирован международный круглый стол, посвященный совместному кинопроизводству, обмену опытом и развитию киноиндустрии в регионе.

В конкурсную программу вошли восемь художественных картин, отражающих современное состояние и колорит национального кинематографа стран ШОС:

  1. "Кара Кызыл Сары" / "Черный Красный Желтый" (Кыргызстан, 2025, 14+)
  2. "Дорогой ты" / 给阿嬷的情书 (Китай, 2025, 14+)
  3. "Осенний бриз" / "Күзгі самал" (Казахстан, 2024, 16+)
  4. "Великий Амир и Донна Мария" / "Ulug Amir va Donna Mariya" (Узбекистан, 2026, 12+)
  5. "Рыбка на крючке" / "Моҳӣ дар шаст" (Таджикистан, Иран, 2025, 16+)
  6. "Игрок" / "Ghomar Baaz" (Иран, 2026, 18+)
  7. "Одно на двоих" (Беларусь, 2025, 12+)
  8. "Ангелы Ладоги" (Россия, 2026, 12+)

Оценивать работы конкурсантов будет международная судейская коллегия, в состав которой вошли известные деятели кино из восьми государств-участников:

  1. Эрнест Абдыжапаров (Председатель жюри) - режиссер, сценарист, продюсер, лауреат международных кинофестивалей (Кыргызстан);
  2. Светлана Суховей - заслуженная артистка Республики Беларусь, кавалер ордена Франциска Скорины (Беларусь);
  3. Сайёра Худойбердиева - член экспертной комиссии Агентства кинематографии, звукорежиссер, продюсер (Узбекистан);
  4. Хоу Кэмин - профессор, режиссер, продюсер, экс-вице-президент Пекинской киноакадемии (Китай);
  5. Бауржан Шукенов - председатель Экспертного совета Государственного центра поддержки национального кино (Казахстан);
  6. Махмадсаид Шохиён - директор киностудии "Таджикфильм", актер, продюсер, кавалер ордена "Шараф" I степени (Таджикистан);
  7. Андрей Зайцев - режиссер, сценарист, продюсер, лауреат Московского международного кинофестиваля (Россия);
  8. Рухолла Хоссейни - писатель, поэт, профессор, директор Международного кинофестиваля Фажр (Иран).

Фестиваль завершится торжественной церемонией закрытия, на которой жюри объявит победителей в конкурсных номинациях, после чего состоится гала-концерт с участием мастеров искусств стран ШОС.


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URL: https://www.vb.kg/460129
Теги:
кино, фестиваль, Кыргызстан, Иссык-Куль, ШОС
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