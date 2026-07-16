Погода
$ 87.45 - 87.78
€ 99.87 - 100.72

В Манасе открыли мемориальный комплекс героям Великой Отечественной войны

141  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Парке дружбы регионов России и Кыргызстана в городе Манасе состоялось торжественное открытие мемориального комплекса "Аллея славы", посвященного героям Великой Отечественной войны и региональных конфликтов

Комплекс создавался несколько месяцев при участии местной администрации, Ассамблеи народа Кыргызстана, ассоциации "Славянская диаспора" Джалал-Абадской области и других общественных объединений.

В мемориальном пространстве установлены пятиметровая скульптура "Скорбящая мать", Вечный огонь, мемориальные плиты с именами трех тысяч участников Великой Отечественной войны из Джалал-Абадской области, а также артиллерийская установка, бронетранспортер, высажена Аллея памяти.

В церемонии приняли участие представители органов власти Кыргызстана, генконсульства России в Оше, Русского дома, Министерства обороны КР, авиабазы "Кант", общественных организаций и жители региона.

Выступающие отметили важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460138
Теги:
Джалал-Абадская область, памятник, Кыргызстан, Манас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  