В Манасе открыли мемориальный комплекс героям Великой Отечественной войны

В Парке дружбы регионов России и Кыргызстана в городе Манасе состоялось торжественное открытие мемориального комплекса "Аллея славы", посвященного героям Великой Отечественной войны и региональных конфликтов

Комплекс создавался несколько месяцев при участии местной администрации, Ассамблеи народа Кыргызстана, ассоциации "Славянская диаспора" Джалал-Абадской области и других общественных объединений.

В мемориальном пространстве установлены пятиметровая скульптура "Скорбящая мать", Вечный огонь, мемориальные плиты с именами трех тысяч участников Великой Отечественной войны из Джалал-Абадской области, а также артиллерийская установка, бронетранспортер, высажена Аллея памяти.

В церемонии приняли участие представители органов власти Кыргызстана, генконсульства России в Оше, Русского дома, Министерства обороны КР, авиабазы "Кант", общественных организаций и жители региона.

Выступающие отметили важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.