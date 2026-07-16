Государственные деятели Кыргызстана высоко оценили книгу Си Цзиньпина

Презентация пятого тома книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" состоялась в столице Кыргызстана Бишкеке.

Участники мероприятия, как сообщает агентство Синьхуа, отметили, что обсуждение пятого тома книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" с участием представителей различных общественных кругов Китая и Кыргызстана, а также представителей Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в год 25-летия создания ШОС имеет важное значение. В книге системно изложены теория и практика модернизации в китайском стиле, наглядно представлены концептуальные и практические подходы Китая к построению сообщества единой судьбы человечества. Книга является авторитетным трудом, позволяющим глубже понять китайскую модернизацию и современный Китай, служит важным ориентиром для углубления обмена опытом государственного управления между Китаем и Кыргызстаном и усиления сопряжения стратегий развития двух стран.

Бывший президент Кыргызстана Роза Отунбаева указала, что выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином концепция сообщества единой судьбы человечества является идеей и инициативой, влияющими на весь мир. По ее словам, высококачественное совместное строительство "Пояса и пути" открывает новые возможности для развития Кыргызстана и способствует постепенному превращению его в важный транспортно-логистический узел Евразии. "Внимательное изучение логики китайского развития, механизмов государственного управления и долгосрочного планирования, безусловно, представляет для нас большую практическую ценность", - подчеркнула Р. Отунбаева.

Государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев отметил, что Китай стал страной, наиболее успешно осуществившей адаптацию марксизма к местным условиям, и накопил богатый опыт в приложении основных принципов марксизма к национальным реалиям. Как подчеркнул он, для понимания марксизма 21-го века необходимо внимательно изучать труды председателя Си Цзиньпина. А. Койчиев добавил, что чтение книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" способствует более глубокому осмыслению взаимоотношений Кыргызстана с Китаем и миром, вдохновляет на взаимное обогащение цивилизаций посредством практического сотрудничества ради развития и процветания.

По словам заместителя генерального секретаря ШОС Пяо Янфань, Китай и Кыргызстан, будучи государствами-основателями ШОС, внесли уникальный вклад в создание и развитие механизма "шанхайской пятерки". Как отметила она, эта важная книга с речами Си Цзиньпина о построении сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии, а также сообщества единой судьбы ШОС, указывает направление для дальнейшего усиления сплоченности и сотрудничества между странами региона, укрепления безопасности и стабильности, сопряжения стратегий развития и углубления взаимопонимания между народами.

В ходе презентации китайская сторона передала в дар гостям из Кыргызстана третий том книги "Си Цзиньпин о государственном управлении" на кыргызском языке и пятый том этого сочинения на русском языке. Представители медицинского сообщества и СМИ Кыргызстана поделились историями китайско-кыргызского сотрудничества, отражающими воплощение на практике принципа "народ превыше всего". Эксперты, участвовавшие в мероприятии, обменялись мнениями по вопросам модернизации в китайском стиле, построения сообщества единой судьбы человечества, реализации Инициативы по глобальному управлению, совместного строительства "Пояса и пути", взаимного обогащения цивилизаций.

Презентация была совместно организована Пресс-канцелярией Госсовета КНР, Китайской международной коммуникационной группой /CICG/ и посольством КНР в Кыргызстане. В ней приняли участие около 300 представителей политических партий, СМИ, аналитических центров и широкой общественности двух стран.