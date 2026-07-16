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Власти Бишкека и Чанша обсудили сотрудничество в сфере "умного города"

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В мэрии Бишкека состоялась встреча первого заместителя мэра Кубанычбека Иманалиева с делегацией города Чанша (КНР) во главе с заместителем директора Канцелярии иностранных дел Народного правительства города Чанша Дуань Хайбо. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Стороны обсудили перспективы установления побратимских отношений, развитие городского хозяйства, цифровизацию муниципального управления, внедрение технологий "умного города", развитие городской инфраструктуры и инвестиционное сотрудничество.

Кубанычбек Иманалиев отметил заинтересованность Бишкека в расширении международного сотрудничества. По его словам, установление побратимских отношений станет важным шагом для укрепления дружественных связей, развития взаимовыгодного партнерства и реализации совместных проектов.

Представители Чанша, в свою очередь, высоко оценили изменения, происходящие в Бишкеке, отметив развитие городской инфраструктуры и проводимую работу по благоустройству. Также они выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжить взаимодействие для установления побратимских отношений между Бишкеком и Чанша, а также реализации совместных инициатив по направлениям, представляющим взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/460147
Теги:
Китай, Бишкек, сотрудничество, мэрия
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