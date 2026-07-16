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В Ноокене за превышение вредных выбросов оштрафовали трех водителей

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В Ноокенском районе во время рейда по охране атмосферного воздуха трое водителей оштрафованы на 22,5 тыс. сомов.

Об этом сообщили в Службе экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Рейдовое мероприятие прошло на участке автодороги Бишкек - Ош. Его провели инспекторы службы совместно с сотрудниками районного отдела обеспечения безопасности дорожного движения Ноокенского района.

В ходе проверки было остановлено 15 транспортных средств. С помощью дымомера инспекторы выявили автомобили с превышением допустимых норм содержания вредных веществ в выхлопных газах. По итогам рейда троим водителям назначены штрафы на общую сумму 22 500 сомов.

По данным службы, рейд был направлен на контроль объема вредных выбросов автотранспорта, предупреждение загрязнения атмосферного воздуха, а также разъяснение водителям требований экологического законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/460150
Теги:
Джалал-Абадская область, Ноокенский район, штраф, экология, автомобили, Минприродресурсов
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