В Узбекистане из-за аномальной жары закрывают детские сады

Власти Ферганской области Узбекистана приняли решение о временной приостановке работы всех государственных и негосударственных детских садов в связи с аномально высокой температурой воздуха.

Таким образом, Ферганская область присоединилась к Каракалпакстану, а также Хорезмской, Навоийской и Бухарской областям, где аналогичные ограничения уже были введены ранее.

Мера направлена на защиту здоровья и безопасности детей в условиях экстремальной жары. Работа дошкольных учреждений будет возобновлена после нормализации погодных условий.

В последние дни на территории Узбекистана сохраняется аномально высокая температура воздуха, в отдельных регионах столбики термометров поднимаются выше +40 градусов. Синоптики рекомендуют жителям по возможности избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать меры предосторожности.