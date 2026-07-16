Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года, одержав волевую победу над Англией со счетом 2:1 в полуфинальном матче.

Поединок прошел на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте. В первом тайме команды не сумели открыть счет, а после перерыва вперед вышли англичане. На 64-й минуте Энтони Гордон точным ударом вывел сборную Англии вперед, приблизив команду к первому с 1966 года выходу в финал мирового первенства.

Однако действующие чемпионы мира сумели переломить ход встречи в самой концовке. На 85-й минуте Энцо Фернандес дальним ударом восстановил равновесие, а уже на второй компенсированной минуте Лионель Месси выполнил навес на дальнюю штангу, где Лаутаро Мартинес головой отправил мяч в ворота, принеся Аргентине победу.

Месси вновь стал ключевой фигурой матча, записав на свой счет две результативные передачи. Благодаря этому он установил новый рекорд, доведя количество ассистов в матчах плей-офф чемпионатов мира до десяти. Кроме того, аргентинец продлил серию до 11 матчей чемпионатов мира подряд, в которых отметился голом или результативной передачей.

После финального свистка капитан аргентинской сборной отметил, что команда вновь доказала свое право бороться за главный футбольный трофей.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель признал, что после забитого мяча его команда стала действовать слишком осторожно, позволив сопернику перехватить инициативу и добиться победы.

В финале чемпионата мира, который состоится 19 июля, сборная Аргентины встретится с Испанией. Аргентинцы сыграют в решающем матче мирового первенства второй раз подряд и постараются защитить титул чемпионов мира.