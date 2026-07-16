"Нас выгоняют на улицу": Дочь Насирдина Юсупова обратилась к президенту

Дочь Насирдина Юсупова Айганыш обращается к гаранту Конституции - президенту страны - с просьбой защитить ее конституционные права на частную собственность.

Частная собственность защищена Конституцией, а ее гарантом является президент.

38-летняя дочь Насирдина Юсупова рассказала, что суд конфискует имущество не только отца, но и детей, и даже внуков.

"Как можно, не имея основания, в правовом государстве отбирать частную собственность? Я, к примеру, жилье приобрела с мужем в совместном браке, у меня трое малолетних детей. Нас выгоняют на улицу, куда мы должны пойти?

Наша семья - мой отец, мама, брат, сестры - всю свою жизнь жили и работали честно, как и другие люди, создавали свои семьи, строили планы, не нарушали закон. Кто-то позарился на земли предприятия моего отца, захотел прибрать к рукам, а когда не согласились, решил таким образом наказать нас! Но это же чудовищно, мы же живем в правовом государстве! Законы должны работать, судебные и следственные органы не вправе безнаказанно преследовать людей, отбирать имущество. На них должна быть управа! Мы ранее обращались к президенту, к общественности, но до сих пор гонения и незаконная конфискация имущества каждого члена нашей семьи не прекращаются", - возмутилась она.

"Мы пытаемся законными способами защитить свои права на частную собственность, но нам продолжают препятствовать. Речь идет о моем иске в Первомайский районный суд - на судей оказывают давление", - добавила она.

Напомним, Насирдину Юсупову 85 лет, он был депутатом "легендарного парламента", всю жизнь занимался бизнесом, благотворительностью, является заслуженным строителем КР, почетным гражданином Бишкека. Он один из уважаемых и заслуженных людей страны.

Отметим, ранее Юсупов обращался к президенту, где сообщал о давлении, угрозах со стороны сотрудников ГКНБ, которые заставляли его добровольно отдать свое имущество, в противном случае грозились уголовным преследованием.

"Когда Юсупов отказался, сначала возбудили дело на сына, поместили в СИЗО на шесть месяцев, там он был вынужден отдать свои земли. Но на этом все не закончилось - ГКНБ возбудил дело и на Насирдина Юсупова. Судья Аламудунского суда Талгат Шанкаев, не приняв доводы защиты, что 85-летний Юсупов лежал в палате больницы, вынес решение о конфискации не только его имущества, но и его детей и внуков", - говорится в обращении.

Коллегия суда Чуйской области под председательством Ирины Воронцовой также не стала принимать доводы и ходатайства стороны защиты и оставила в силе решение первой инстанции о конфигурации имущества не только Юсупова, но и его детей и даже внуков.