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КФС и КРСУ договорились развивать детский и студенческий футбол

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский футбольный союз (КФС) и Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б. Н. Ельцина обсудили совместные проекты по развитию футбола в стране.

Встреча прошла с участием первого вице-президента КФС Нурдина Букуева и ректора КРСУ Сергея Волкова. Стороны рассмотрели вопросы развития детского и студенческого футбола, подготовки специалистов и расширения сотрудничества между спортивной и образовательной сферами.

Ректор КРСУ Сергей Волков отметил, что футбол является одним из самых популярных видов спорта в Кыргызстане. По его словам, университет продолжает развивать студенческий футбол и планирует реализовать новые инициативы, включая создание футбольных площадок, открытие секций для школьников и привлечение детей к занятиям спортом с раннего возраста.

Также участники встречи обсудили возможность внедрения в образовательные программы университета специализированных курсов по футбольному судейству и спортивному менеджменту.

Первый вице-президент КФС Нурдин Букуев представил проекты союза, среди которых турнир "Мурас" и Студенческая футбольная лига, которая была запущена в Бишкеке в пилотном формате. В дальнейшем планируется распространить этот проект на другие регионы страны.

Кроме того, КФС выразил готовность оказывать КРСУ методическую и организационную поддержку, укреплять сотрудничество с футбольными клубами и рассмотреть возможность открытия филиала Школы футбольных арбитров на базе университета.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать совместные проекты и подготовить меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие футбола и подготовку новых специалистов в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/460156
Теги:
футбол, Кыргызстан, КРСУ
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