Флаг СССР, побывавший на Луне, продан на Sotheby's за $102,4 тыс.

Флаг СССР, побывавший на Луне в рамках миссии "Аполлон-11", продан на Sotheby's за $102,4 тыс., сообщает аукционный дом.

Итоговая цена в разы превышает предварительную оценку в $7-10 тыс.

"Этот советский флаг был отправлен на Луну на борту командного модуля "Колумбия" в качестве жеста доброй воли между США и Советским Союзом", - приводит сайта аукциона слова из письма участника миссии астронавта Эдвина "Базза" Олдрина, который поставил на флаге свою подпись.

При этом итоговая цена в разы превышает предварительную оценку в $7-10 тыс.

В 1969 году американский космический корабль "Аполлон-11" совершил полет, в ходе которого жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность Луны.