Кыргызстан и Китай обновили рекорд по взаимной торговле - $27 млрд

Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел встречу с председателем Китайского агентства международного развития и сотрудничества КНР Чэнь Сяодуном.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой, а также ход реализации совместных проектов в различных сферах.

В ходе встречи отмечено, что за последние годы достигнуты значительные результаты в развитии практического сотрудничества между двумя странами. В частности, объем взаимной торговли по итогам прошлого года достиг 27 миллиардов долларов, продолжается активная реализация исторического проекта по строительству железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, открыт пункт пропуска "Бедель" на государственной границе и ведется строительство трассы Бедель - Барскоон.

Кроме того, стороны отметили, что в настоящее время запланированы и реализуются 11 крупных проектов, охватывающих такие ключевые направления, как развитие сельского хозяйства, совершенствование системы здравоохранения, модернизация транспортной и таможенной инфраструктуры, обеспечение специализированной техникой, а также поддержка мероприятий по охране окружающей среды.

По итогам встречи стороны договорились подробно рассмотреть обсужденные вопросы на предстоящем заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между КР и КНР, а также обеспечить подготовку к подписанию двусторонних документов в рамках предстоящего в Кыргызстане саммита глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.