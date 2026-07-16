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1 тыс. представителей власти и бизнеса. В КР пройдет экономический форум

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- Виктория Гунгер
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С 5 по 7 августа в селе Бостери на Иссык-Куле пройдет VII Кыргызско-Российский экономический форум. Об этом сообщили в Российско-Кыргызском фонде развития.

Как отмечается, форум является флагманской площадкой для развития российско-кыргызского торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества.

"Мероприятие предоставляет уникальную возможность для расширения деловых связей, презентации перспективных проектов и поиска партнеров. Форум объединит более 1000 представителей власти, бизнеса, международных институтов, образовательных организаций и экспертного сообщества из стран ЕАЭС. В рамках Форума также состоится ХII Российско-Кыргызская межрегиональная конференция на тему "Стратегическое партнерство России и Кыргызстана: приоритеты - 2030". В рамках Форума также планируется организация масштабной выставочно-ярмарочной экспозиции с участием регионов, институтов развития и бизнес-структур России и Кыргызстана", - говорится в информации РКФР.

В программе Форума – пленарное заседание, ряд панельных сессий, деловые переговоры, а также выставочно-ярмарочная экспозиция с участием российских и кыргызских промышленных, торговых и IT-компаний.


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URL: https://www.vb.kg/460162
Теги:
Россия, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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