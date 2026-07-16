Кыргызстан и Республика Корея укрепляют инвестиционное партнерство

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Квангдже обсудили перспективы расширения инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны рассмотрели вопросы привлечения южнокорейских инвестиций в Кыргызстан, реализации совместных инвестиционных проектов, а также развития деловых контактов между бизнес-сообществами двух стран.

Равшанбек Сабиров ознакомил корейскую сторону с действующими механизмами поддержки инвесторов, включая принцип "единого окна", а также рассказал о проводимой работе по улучшению инвестиционного климата и созданию прозрачных условий для ведения бизнеса.

"Кыргызстан открыт для южнокорейских инвесторов и заинтересован в реализации совместных инвестиционных проектов, способствующих привлечению современных технологий, созданию новых производств и укреплению долгосрочного партнерства между нашими странами", – отметил он.

В свою очередь Ким Квангдже подтвердил заинтересованность Республики Корея в дальнейшем развитии инвестиционного сотрудничества с Кыргызстаном, расширении деловых контактов и поиске новых направлений взаимодействия.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить конструктивный диалог и совместную работу по реализации инвестиционных инициатив.