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Кыргызстан и Узбекистан готовятся к бизнес-форуму в Бишкеке

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Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Дамирбек Бикулов и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешебаев обсудили подготовку к Кыргызско-Узбекскому бизнес-форуму, который пройдет 28 июля в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны рассмотрели организационные вопросы проведения форума, включая деловую программу, состав участников, формат пленарных сессий, а также проведение встреч в форматах B2B и B2G. Отдельное внимание было уделено взаимодействию между представителями государственных органов и бизнеса двух стран.

Кроме того, участники встречи обсудили подготовку документов, которые планируется подписать в рамках форума. Речь идет о меморандумах и других двусторонних документах, направленных на расширение инвестиционного сотрудничества, укрепление промышленных связей и реализацию совместных проектов.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить координацию подготовки к форуму. Ожидается, что мероприятие станет площадкой для презентации инвестиционного потенциала Кыргызстана и Узбекистана, установления новых деловых контактов и продвижения совместных инициатив.


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URL: https://www.vb.kg/460166
Теги:
инвестиции, Узбекистан, форум, Бишкек, Кыргызстан
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