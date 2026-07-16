Власти Бишкека обсудили с Францией развитие городского транспорта

Заместитель мэра Бишкека Рамиз Алиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Кыргызстане Николя Фай обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, основными темами переговоров стали реализация проектов в сфере общественного транспорта и вопросы, предусмотренные Генеральным планом развития города до 2050 года.

Особое внимание стороны уделили перспективам строительства метро, развитию трамвайной сети, внедрению электробусов и другим современным транспортным решениям, направленным на повышение качества городской мобильности и снижение экологической нагрузки.

Рамиз Алиев отметил, что модернизация транспортной системы является одним из приоритетных направлений работы мэрии. По его словам, Генеральный план развития Бишкека до 2050 года предусматривает комплексное обновление транспортной инфраструктуры, создание комфортной и безопасной городской среды, а также развитие экологически чистого общественного транспорта.

Французская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Бишкеком в транспортной сфере, в том числе с использованием опыта французских компаний, реализующих крупные инфраструктурные проекты.

Кроме того, участники встречи обсудили перспективы взаимодействия с французской компанией Alstom, специализирующейся на производстве железнодорожного транспорта и разработке решений для устойчивой городской мобильности.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог по вопросам модернизации транспортной системы Бишкека.