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В Ленинском районе Бишкека закрыли 9 объектов общепита

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В Ленинском районе Бишкека приостановлена деятельность девяти объектов общественного питания, допустивших грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Об этом сообщили в мэрии столицы. Нарушения были выявлены в ходе комплексной проверки, проведенной Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека. Проверка охватила объекты общественного питания, расположенные по улице Бейшеналиева на участке от проспекта Чуй до улицы Пушкина.

По итогам проверки и с учетом ранее выданных санитарных предписаний 15 июля деятельность девяти заведений была приостановлена.

Мероприятия проведены во исполнение поручения мэрии Бишкека и постановления Управления внутренних дел Ленинского района об устранении причин и условий, способствующих нарушениям законодательства. Для проверки была создана межведомственная комиссия.

Как отметили в мэрии, работа по контролю за соблюдением санитарных норм и защите здоровья населения будет продолжена.


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URL: https://www.vb.kg/460169
Теги:
мэрия, питание, Бишкек
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