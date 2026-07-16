В Чолпон-Ате стартовал Международный кинофестиваль стран ШОС

На берегу озера Иссык-Куль 16 июля началась торжественная церемония открытия Международного кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в рамках председательства Кыргызской Республики в ШОС и посвящен 25-летию создания организации.

Перед началом официальной части гостей встречала красная дорожка. По ней прошли официальные делегации государств - членов ШОС, представители дипломатического корпуса, международное жюри, режиссеры, актеры, продюсеры, участники фестиваля и почетные гости. На площадке работали фотозоны, пресс-центр и телевизионные съемочные группы.

Концертная программа началась с выступления музыкантов из Китайской Народной Республики, исполнивших произведения на традиционных китайских флейтах. Музыкальное сопровождение всей церемонии обеспечивает Государственный академический симфонический оркестр Кыргызской Республики под управлением народного артиста Кыргызской Республики Рахата Осмоналиева.

После завершения красной дорожки зрителей пригласили в зал, где церемония открылась масштабным мультимедийным прологом. На светодиодных экранах ожила история мирового кинематографа - от театра, первых фотографий и кинопленки до современного кино. Проводником зрителей стал цифровой персонаж - Юный Проводник, который проходит через всю церемонию и символизирует объединяющую силу кино.

Открытие сопровождалось исполнением симфонической картины "В стане Манаса" выдающегося кыргызского композитора Калыя Молдобасанова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Кыргызской Республики.

Организаторы церемонии подчеркнули, что нынешний фестиваль проходит под знаком 25-летия со дня создания Шанхайской организации сотрудничества - юбилея, символизирующего путь доверия, взаимопонимания и сотрудничества между государствами. По их словам, фестиваль стал ярким подтверждением того, что язык искусства и культурная дипломатия способны объединять людей, стирая границы и открывая новые возможности для международного диалога.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев, который официально объявил Международный кинофестиваль стран ШОС открытым.

В ходе церемонии зрителям также представили международное жюри фестиваля во главе с известным кыргызским режиссером, сценаристом и продюсером Эрнестом Абдыжапаровым. В состав жюри вошли представители Беларуси, Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Ирана и Узбекистана - признанные режиссеры, продюсеры, киноведы и руководители ведущих киноорганизаций своих стран.

Особое место в программе занимает презентация восьми фильмов международного конкурса, которые в ближайшие дни будут бороться за главные награды фестиваля. Кроме того, гостям представят фильмы внеконкурсной программы Кыргызской Республики, ретроспективные показы и культурную программу.

Церемония открытия сочетает современные мультимедийные технологии, симфоническую музыку, национальную культуру и хореографию. В программе также предусмотрены выступления артистов Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова, хореографические постановки, посвященные культуре стран ШОС, и специальные сценические номера с использованием современных технологий.

Международный кинофестиваль стран ШОС продлится до 19 июля. В течение четырех дней Чолпон-Ата станет площадкой для кинопоказов, профессионального диалога, встреч представителей киноиндустрии и обсуждения перспектив международного сотрудничества в сфере кинематографии.