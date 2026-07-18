Глава делегации КНР рассказал о развитии китайского кино на встрече ШОС

Руководитель делегации КНР, директор Управления по делам кино провинции Гуандун Цуй Чжаоян рассказал о развитии китайского кинематографа, выступая на круглом столе "Кинематограф стран ШОС на современном этапе: интеграция, ко-продукция, перспективы развития".

По его словам, сегодня в Китае работает около 90 тысяч киноэкранов, что делает страну одним из крупнейших кинорынков мира. На протяжении многих лет КНР сохраняет второе место в мире по объему кинопроката и остается ключевым драйвером развития глобальной киноиндустрии.

Цуй Чжаоян отметил, что в 2025 году кассовые сборы китайского кинопроката достигли 7,47 миллиарда долларов США. Самым успешным фильмом года стала картина "Нэчжа 2: Демон-мальчик покоряет море", которая возглавила мировой прокат.

В 2026 году кассовые сборы китайского рынка уже превысили 2,8 миллиарда долларов, при этом более 80% проката приходится на отечественные ленты.

Глава китайской делегации подчеркнул, что современный кинематограф КНР отличается разнообразием жанров. В стране активно развиваются научная фантастика, анимация, основанная на традиционной культуре, фильмы о современной жизни, исторические и военные картины, детективы и комедии. Особой популярностью у молодежи пользуются проекты, вдохновленные национальным культурным наследием.

Он добавил, что китайская киноиндустрия завершила этап стремительного количественного роста и сегодня делает ставку на качество сценариев, общественную оценку и дальнейшее совершенствование системы производства.

Отдельное внимание Цуй Чжаоян уделил международному сотрудничеству. По его словам, правительство Китая рассматривает партнерство в сфере кино как одно из приоритетных направлений культурной политики. В качестве примера он привел программу обмена молодыми кинематографистами стран ШОС, реализованную в Пекине и Чунцине по итогам кинофестиваля 2025 года.

"Мы готовы и дальше укреплять сотрудничество со странами ШОС, развивать совместные проекты и создавать новые возможности для профессионального обмена между кинематографистами наших государств", - заключил глава китайской делегации.