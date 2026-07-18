Актан Арым Кубат предложил создать фонд поддержки авторского кино стран ШОС

Народный артист Кыргызской Республики, режиссер, сценарист и продюсер Актан Арым Кубат призвал уделять больше внимания развитию авторского кино и создать механизм поддержки совместных кинопроектов стран ШОС. С таким предложением он выступил на круглом столе "Кинематограф стран ШОС на современном этапе: интеграция, ко-продукция, перспективы развития".

По мнению режиссера, кинофестивали должны оставаться прежде всего площадками для искусства, а не ориентироваться исключительно на коммерческий успех.

"Фестиваль должен прежде всего представлять кино как предмет искусства. Хотелось бы, чтобы фильмы - победители таких фестивалей показывались во всех странах ШОС. Это поможет зрителям лучше узнать кинематограф друг друга", - отметил Актан Арым Кубат.

Он подчеркнул, что сегодня кино все больше коммерциализируется, поэтому особенно важно поддерживать авторские фильмы, отражающие культурную самобытность народов.

Еще одной инициативой режиссера стало создание в рамках фестивалей ШОС системы питчингов и специального фонда поддержки международной копродукции.

"Когда мы говорим о совместном производстве фильмов, нужны не только встречи, но и реальные механизмы поддержки. Было бы правильно проводить питчинги и создать фонд, который помогал бы кинематографистам стран ШОС реализовывать совместные проекты", - сказал он.

По словам режиссера, в условиях глобализации особенно важно сохранять культурную идентичность каждой страны и каждого автора. Он выразил сожаление, что многие крупные фестивали авторского кино в регионе перестали существовать, и отметил необходимость поддерживать именно такие культурные площадки.

Завершая выступление, Актан Арым Кубат поприветствовал участников круглого стола и поблагодарил гостей за участие в кинофестивале, подчеркнув, что подобные встречи способствуют сохранению общих культурных ценностей и развитию международного сотрудничества в сфере кино.