Эрнест Абдыжапаров призвал страны ШОС к совместному кинопроизводству

Председатель жюри Международного кинофестиваля стран ШОС, режиссер и сценарист Эрнест Абдыжапаров заявил, что сотрудничество стран ШОС должно выйти за рамки проведения фестивалей и перейти к созданию единого кинематографического пространства. С таким предложением он выступил на круглом столе "Кинематограф стран ШОС на современном этапе: интеграция, ко-продукция, перспективы развития".

По словам Абдыжапарова, сегодня странам ШОС необходимо не только демонстрировать фильмы друг другу и вручать фестивальные награды, но и создавать устойчивые механизмы совместного кинопроизводства.

"Мы должны не просто собираться, показывать фильмы друг другу и вручать призы. Нам нужно создавать единое кинематографическое пространство, которое будет поддерживать и искусство, и производство фильмов для широкого зрителя", - подчеркнул он.

Режиссер отметил, что именно совместные проекты способны рассказать об общих исторических и культурных корнях народов и сделать кино инструментом народной дипломатии.

"Когда мы будем создавать совместные фильмы, наши народы станут лучше узнавать друг друга. Это будет сближать не только государства и политиков, но и простых людей", - сказал Абдыжапаров.

По его мнению, международная копродукция позволит кинематографистам стран ШОС выйти на более высокий уровень и увереннее заявлять о себе на крупнейших мировых кинофорумах.

Председатель жюри также обратил внимание, что за годы существования сотрудничества пока удалось реализовать лишь отдельные совместные проекты.

"Уже более 25 лет мы пока не можем выйти на тот уровень, которого хотелось бы. Фестивали проходят, фильмы показываются, вручаются награды, но нам нужно двигаться дальше - создавать картины, которые смогут представлять наши страны на мировой арене", - отметил он.

В завершение выступления Эрнест Абдыжапаров призвал уделить особое внимание развитию совместного кинопроизводства на государственном уровне, подчеркнув, что кино способно стать важным инструментом укрепления международного сотрудничества и взаимопонимания между народами стран ШОС.