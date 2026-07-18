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Кыргызстанские боксеры завоевали восемь медалей на чемпионате Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Молодежные сборные Кыргызстана (U-19 и U-23) продемонстрировали высокий класс на чемпионате Азии по боксу, который завершился в столице Индонезии. По итогам двух недель напряженных поединков на ринге в Джакарте отечественные спортсмены завоевали восемь медалей различного достоинства - две серебряные и шесть бронзовых.

Наибольшее число наград сборная Кыргызстана завоевала в возрастной категории до 19 лет, где наши боксеры шесть раз поднимались на третью ступень пьедестала почета. Бронзовыми призерами континентального первенства стали Нурпери Макешова (57 кг), Мээрим Чыныбекова (80 кг), Нурсултан Дуйшоналиев (50 кг), Арваз Ахмади (75 кг), Усман Капаров (80 кг) и Айтбек Бердимуратов (90 кг).

Еще более весомый вклад в медальную копилку страны внесли боксеры старшей возрастной группы. В категории до 23 лет (U-23) кыргызстанцы дважды пробились в финалы турнира. В итоге обладателями серебряных медалей и вице-чемпионами Азии стали Алмаз Орозбеков (75 кг) и Мырзакир Кошалиев, выступавший в самой престижной супертяжелой весовой категории - свыше 90 кг.

Прошедший чемпионат Азии собрал в Джакарте сильнейших молодых мастеров кожаной перчатки со всего континента. Успешное выступление отечественной сборной и восемь завоеванных наград в условиях жесткой конкуренции вновь подтвердили высокий уровень кыргызской школы бокса и отличные перспективы молодых спортсменов на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/460198
Теги:
бокс, Кыргызстан
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