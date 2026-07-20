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Макгрегор хочет отменить поражение от Холлоуэя на UFC 329

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- Самуэль Деди Ирие
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Конор Макгрегор обратился с требованием пересмотреть результат своего боя против Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 и признать поединок несостоявшимся.

Ирландский боец получил травму колена в первые секунды главного события вечера, после чего рефери остановил бой. В результате Холлоуэй был объявлен победителем техническим нокаутом спустя чуть более минуты после начала встречи.

Макгрегор считает, что из-за полученной травмы результат боя должен быть изменен на no contest ("бой без результата"). Также он выступил за возврат средств болельщикам, сделавшим ставки на поединок.

Однако официальные правила редко предусматривают изменение результата боя в подобных случаях, если травма не была вызвана нарушением правил со стороны соперника.

После поражения Макгрегор сообщил, что ему потребуется операция на колене. При этом 37-летний спортсмен заявил о намерении продолжить карьеру и провести еще один бой в рамках своего действующего контракта с UFC после восстановления.


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URL: https://www.vb.kg/460201
Теги:
смешанные бои
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