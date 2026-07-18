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Дарье Масловой отказали в должности главного тренера сборной КР

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- Самуэль Деди Ирие
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Знаменитая кыргызстанская легкоатлетка, двукратная чемпионка Азиатских игр Дарья Маслова не была утверждена на пост главного тренера национальной сборной Кыргызстана. Об этом титулованная спортсменка сама сообщила в видеообращении.

Причиной отказа в назначении стало формальное несоответствие квалификационным требованиям. Для утверждения на руководящую должность Масловой не хватило ровно одного года официального тренерского стажа. Спортсменка выразила несогласие с таким решением бюрократической системы, подчеркнув, что ее колоссальный опыт в спорте высших достижений должен учитываться при оценке квалификации.

"Я являюсь заслуженным мастером спорта, имею знания в области спорта высших достижений и понимаю, как достигаются высокие результаты. Годы, проведенные в профессиональном спорте, должны учитываться как часть стажа", - заявила Дарья Маслова.

Дарья Маслова - одна из самых успешных и узнаваемых легкоатлеток в истории независимого Кыргызстана. Помимо золотых медалей на Азиатских играх и наград чемпионатов Азии, она трижды представляла республику на главных стартах планеты - Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016), Токио (2021) и Париже (2024).

На данный момент официальных комментариев от профильных спортивных ведомств Кыргызстана по поводу ситуации с назначением главного тренера сборной не поступало.


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URL: https://www.vb.kg/460202
Теги:
легкая атлетика, Кыргызстан
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