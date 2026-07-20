В селе Шабдан Чуйской области на 90% завершена укладка водопровода

В селе Шабдан Чуйской области продолжается реабилитация системы питьевого водоснабжения. После завершения проекта жители населенного пункта будут обеспечены качественной и безопасной питьевой водой, что позволит значительно улучшить санитарно-гигиенические условия и повысить уровень жизни.

Строительно-монтажные работы ведутся по графику. На сегодняшний день выполнена половина запланированного объема земляных работ - разработано 30 тысяч кубометров грунта.

Полностью завершена прокладка магистрального трубопровода диаметром 250 мм. Его протяженность составляет 1,63 километра.

Параллельно продолжается строительство распределительных сетей. Уже уложено 3,1 километра трубопровода диаметром 110 мм и 2 километра труб диаметром 160 мм - по каждому направлению выполнено 25% работ. Наиболее высокая готовность отмечается на участке трубопровода диаметром 200 мм: здесь уложено 1,2 километра сетей, что составляет 90% от запланированного объема.

Также специалисты выполнили половину работ по устройству инженерных сооружений. В частности, смонтированы круглые колодцы из сборного железобетона общим объемом 10,18 кубометра.

Реализация проекта позволит модернизировать систему водоснабжения села и обеспечить жителей стабильным доступом к чистой питьевой воде.