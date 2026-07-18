В Бишкеке построят 25 современных мусоросортировочных площадок

Муниципальное предприятие "Тазалык" объявило тендер на строительство 25 новых мусоросортировочных площадок в Бишкеке. На реализацию проекта планируется направить 40,7 млн сомов, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека..

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен завершить все работы в течение 70 календарных дней с момента подписания договора.

Новые площадки будут представлять собой капитальные сооружения с металлическим каркасом, крышей и облицовкой фасадными панелями. Проект предусматривает бетонное основание, ограждение, внутренние перегородки, а также отдельное помещение для персонала площадью около 12 квадратных метров.

Площадки оснастят инженерными коммуникациями. В каждой предусмотрены водоснабжение, канализация, освещение и санитарный узел с унитазом и раковиной. Комнату для персонала утеплят, выполнят внутреннюю отделку, уложат керамогранитную плитку и линолеум.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ - от подготовки участка и устройства фундамента до монтажа металлоконструкций, кровли, инженерных сетей и благоустройства территории. После ввода объектов в эксплуатацию на них будет действовать гарантия сроком 12 месяцев.

Места размещения новых площадок определят позднее по согласованию с заказчиком. Заявки на участие в тендере принимаются до 24 июля.

При этом закупка не предусматривает авансового платежа. Подрядчик должен выполнить работы за счет собственных или заемных средств, а оплату получит после приемки объектов. Для участия в конкурсе компании необходимо подтвердить наличие финансовых ресурсов или открытой кредитной линии в размере не менее 10% от стоимости контракта.