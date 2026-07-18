Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 99.62 - 100.57

В Бишкеке построят 25 современных мусоросортировочных площадок

69  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальное предприятие "Тазалык" объявило тендер на строительство 25 новых мусоросортировочных площадок в Бишкеке. На реализацию проекта планируется направить 40,7 млн сомов, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека..

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен завершить все работы в течение 70 календарных дней с момента подписания договора.

Новые площадки будут представлять собой капитальные сооружения с металлическим каркасом, крышей и облицовкой фасадными панелями. Проект предусматривает бетонное основание, ограждение, внутренние перегородки, а также отдельное помещение для персонала площадью около 12 квадратных метров.

Площадки оснастят инженерными коммуникациями. В каждой предусмотрены водоснабжение, канализация, освещение и санитарный узел с унитазом и раковиной. Комнату для персонала утеплят, выполнят внутреннюю отделку, уложат керамогранитную плитку и линолеум.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс работ - от подготовки участка и устройства фундамента до монтажа металлоконструкций, кровли, инженерных сетей и благоустройства территории. После ввода объектов в эксплуатацию на них будет действовать гарантия сроком 12 месяцев.

Места размещения новых площадок определят позднее по согласованию с заказчиком. Заявки на участие в тендере принимаются до 24 июля.

При этом закупка не предусматривает авансового платежа. Подрядчик должен выполнить работы за счет собственных или заемных средств, а оплату получит после приемки объектов. Для участия в конкурсе компании необходимо подтвердить наличие финансовых ресурсов или открытой кредитной линии в размере не менее 10% от стоимости контракта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460214
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  