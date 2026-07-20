Кабмин предлагает утвердить единый перечень коммунальных отходов

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект распоряжения об утверждении официального перечня коммунальных отходов. Документ должен установить единые правила определения отходов, относящихся к коммунальным, и разграничить ответственность местных органов власти и коммунальных служб.

Необходимость принятия перечня власти объясняют ростом объемов мусора. По данным Национального статистического комитета, за последние пять лет объем вывезенных бытовых отходов увеличился с 1,2 млн тонн в 2020 году до 1,8 млн тонн в 2025 году. В расчете на одного жителя этот показатель вырос с 185,9 до 255 килограммов в год.

Авторы проекта отмечают, что отсутствие официального перечня затрудняет организацию раздельного сбора, транспортировки и переработки отходов. Это, в свою очередь, осложняет расчет нормативов образования мусора, установление тарифов и развитие необходимой инфраструктуры.

Согласно проекту, к коммунальным отходам предлагается отнести пищевые отходы, растительные остатки после ухода за зелеными насаждениями, средства личной гигиены, содержимое уличных урн и контейнеров, строительный мусор, образующийся при текущем ремонте жилья, крупногабаритные бытовые отходы, старую мебель и бытовую технику, пластик, макулатуру, текстиль, стекло, металлический лом и многослойную упаковку.

В перечень также войдут отходы, образующиеся при уборке населенных пунктов, включая мусор из парков, скверов и общественных пространств, уличный смет, придомовой мусор, а также золу и шлак от печного отопления.

В пояснительной записке к проекту приводятся данные о масштабах проблемы. По состоянию на 2022 год объем накопленных отходов производства и потребления в Кыргызстане достиг 2,8 млрд тонн. Ежегодно в стране образуется около 194,6 млн тонн отходов различных категорий, однако повторно используется или перерабатывается лишь 123,1 тыс. тонн.

По мнению разработчиков, утверждение официального перечня позволит четко разграничить коммунальные, производственные и опасные отходы, повысить эффективность их сортировки и переработки, а также создать основу для формирования экономически обоснованных тарифов на вывоз и утилизацию мусора.

При этом проект не предусматривает автоматического изменения платы за вывоз мусора для населения. Вместе с тем власти рассчитывают, что единый перечень коммунальных отходов позволит в дальнейшем более обоснованно рассчитывать нормативы накопления отходов и формировать тарифы на услуги по их сбору, транспортировке и утилизации.

Проект распоряжения размещен на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики. До окончания общественного обсуждения все желающие могут ознакомиться с документом и направить свои предложения и замечания через портал.