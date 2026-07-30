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В Бишкеке пройдет III Международный конгресс по пластической хирургии

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- Светлана Лаптева
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8–9 августа 2026 года в столице Кыргызстана пройдет III Международный конгресс по реконструктивной и пластической хирургии памяти профессора Мусы Матеева "Алгоритм совершенства…". Мероприятие объединит ведущих специалистов из Кыргызстана, стран СНГ, Европы, Азии и других регионов мира.

Организатором конгресса выступает Кыргызское общество пластической хирургии. По словам организаторов, традиционно мероприятие посвящается памяти профессора Мусы Асыпбековича Матеева, внесшего значительный вклад в развитие пластической хирургии и подготовку специалистов в Кыргызстане и за его пределами.

Первые два международных конгресса прошли на берегу Иссык-Куля и стали важной площадкой для обмена опытом между специалистами из разных стран. В этом году профессиональная встреча состоится в Бишкеке.

В рамках конгресса запланированы научные доклады, обсуждение современных технологий, новых хирургических методик и актуальных вопросов реконструктивной, эстетической и пластической хирургии.

Среди участников и приглашенных экспертов - специалисты из Кыргызстана, России, Турции, Сингапура, Саудовской Аравии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Южной Кореи, Японии, Китая, Аргентины, Латвии и других стран.

В числе почетных гостей заявлены президент Кыргызского общества пластической хирургии Султан Тукешов, президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Наталья Мантурова, профессор из Турции Зекерия Тосун, президент Общества пластических хирургов Сингапура Мэтью Йео, а также другие известные специалисты.

Почему развитие пластической хирургии важно для Кыргызстана

Пластическая хирургия - это не только эстетическая медицина, но и важное направление восстановительной хирургии. Современные специалисты помогают пациентам после тяжелых травм, ожогов, дорожно-транспортных происшествий, операций по удалению опухолей, а также при врожденных патологиях.

Для Кыргызстана развитие этого направления имеет большое значение, поскольку позволяет повышать качество медицинской помощи внутри страны. Современные методы пластической и микрохирургии дают возможность восстанавливать поврежденные ткани, возвращать пациентам утраченные функции и улучшать качество жизни.

Развитие отечественной школы пластической хирургии также снижает необходимость обращения граждан за сложным лечением за рубеж. Подготовка квалифицированных специалистов, внедрение новых технологий и международное сотрудничество позволяют укреплять систему здравоохранения страны.

Для любого государства развитая пластическая и реконструктивная хирургия является одним из показателей уровня современной медицины. Это направление объединяет различные области - хирургию, травматологию, онкологию, челюстно-лицевую хирургию и микрохирургию.

Среди ключевых преимуществ развития отрасли:

- восстановление пациентов после тяжелых травм и заболеваний;

- снижение риска инвалидизации;

- внедрение высокотехнологичных методов лечения;

- повышение квалификации врачей через международный обмен опытом;

- развитие медицинской науки и практики.

Организаторы отмечают, что конгресс станет площадкой для профессионального общения, обмена знаниями и укрепления международного сотрудничества.

После завершения основной программы участники смогут принять участие в поездке на Иссык-Куль, которая запланирована на 10–12 августа 2026 года. Программа поездки находится в разработке.

Проведение международного медицинского форума в Бишкеке позволит кыргызским специалистам ознакомиться с современными мировыми подходами, обменяться опытом с зарубежными коллегами и продолжить развитие пластической и реконструктивной хирургии в Кыргызстане.

Площадкой для проведения масштабного форума станет отель NOVOTEL, расположенный в Бишкеке по адресу: проспект Манаса, 16.


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URL: https://www.vb.kg/460218
Теги:
хирургия, Кыргызстан, медицина, конгресс
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